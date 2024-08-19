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Така заготівля на зиму має бути в кожному будинку — ідеальна закуска із тонкого сала за копійки

19 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Заготівля із тонкого сала на зиму за копійки — покроковий рецепт
Заготовки на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви шукаєте бюджетний та смачний спосіб запастися на зиму, ця заготівля із тонкого сала стане вашим порятунком. Проста в приготуванні, вона порадує насиченим смаком і ідеально підійде як закуска на будь-який випадок. Зберігаючи всі смакові якості, це сало стане незамінним частуванням на вашому столі, яке обов'язково оцінять гості та близькі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • сало 2,5 кг. (Тонке);
  • м'ясо 500 г;
  • цибуля 500 г;
  • морква 500 г;
  • приправа 80 г (овочева)
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Тонке сало пропустити через м'ясорубку. Також пропустити м'ясні обрізки або курячу грудку.

сало на зиму рецепт
Сало та м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву також пропустити через м'ясорубку. Цибулю пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати. Додати приправу "10 овочів" та перець. Все перемішати.

рецепт сала на зиму
Сало та овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю цю масу накладаємо у чисті банки.

рецепт намазки із сала на зиму
Намазка із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрити кришками та поставити для стерилізації. Стерилізувати потрібно 2 години.

банки з намазкою
Банки у каструлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки дістати і перевернути на пару годин, щоб перевірити, чи не протікають кришки.

сало на зиму
Заготівля із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт перевірено не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

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Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.

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