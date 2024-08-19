Заготівля із тонкого сала на зиму за копійки — покроковий рецепт

Така заготівля на зиму має бути в кожному будинку — ідеальна закуска із тонкого сала за копійки
Якщо ви шукаєте бюджетний та смачний спосіб запастися на зиму, ця заготівля із тонкого сала стане вашим порятунком. Проста в приготуванні, вона порадує насиченим смаком і ідеально підійде як закуска на будь-який випадок. Зберігаючи всі смакові якості, це сало стане незамінним частуванням на вашому столі, яке обов'язково оцінять гості та близькі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- сало 2,5 кг. (Тонке);
- м'ясо 500 г;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- приправа 80 г (овочева)
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Тонке сало пропустити через м'ясорубку. Також пропустити м'ясні обрізки або курячу грудку.
Моркву також пропустити через м'ясорубку. Цибулю пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати. Додати приправу "10 овочів" та перець. Все перемішати.
Всю цю масу накладаємо у чисті банки.
Банки закрити кришками та поставити для стерилізації. Стерилізувати потрібно 2 години.
Банки дістати і перевернути на пару годин, щоб перевірити, чи не протікають кришки.
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