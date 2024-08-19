Заготівля із тонкого сала на зиму за копійки — покроковий рецепт

Заготовки на зиму. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Якщо ви шукаєте бюджетний та смачний спосіб запастися на зиму, ця заготівля із тонкого сала стане вашим порятунком. Проста в приготуванні, вона порадує насиченим смаком і ідеально підійде як закуска на будь-який випадок. Зберігаючи всі смакові якості, це сало стане незамінним частуванням на вашому столі, яке обов'язково оцінять гості та близькі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

сало 2,5 кг. (Тонке);

м'ясо 500 г;

цибуля 500 г;

морква 500 г;

приправа 80 г (овочева)

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Тонке сало пропустити через м'ясорубку. Також пропустити м'ясні обрізки або курячу грудку.

Сало та м'ясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву також пропустити через м'ясорубку. Цибулю пропустити через м'ясорубку або дрібно нарізати. Додати приправу "10 овочів" та перець. Все перемішати.

Сало та овочі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Всю цю масу накладаємо у чисті банки.

Намазка із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки закрити кришками та поставити для стерилізації. Стерилізувати потрібно 2 години.

Банки у каструлі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки дістати і перевернути на пару годин, щоб перевірити, чи не протікають кришки.

Заготівля із сала. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт перевірено не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму із смачним маринадом, який можна пити.