Что приготовить на завтрак – кабачковые деруны, пошаговый рецепт

Такие кабачковые драники вы еще не ели — простой и полезный завтрак на каждый день
Деруны из кабачка — простое летнее блюдо. Это рецепт классических кабачковых дерунов, но нарезанных вручную, так вкуснее и отчетливее чувствуется вкус молодого кабачка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- цуккини 1 шт;
- яйца 2 шт;
- соль 0,5 ч.л;
- зеленый лук 2 шт;
- укроп;
- сахар 1 ч.л. (по желанию);
- смесь сладких перцев 1 ч.л;
- сухой чеснок 0,5 ч.л;
- сладкая паприка 1 ч.л;
- черный перец 0,5 ч.л;
- мука 2 ст.л;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления
Кабачок мелко нарезаем. Укроп измельчаем, добавляем к кабачкам.
Нарезаем зеленый лук и добавляем туда же. Взбиваем яйца. Добавляем специи, муку и перемешиваем. Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне.
Выкладываем драники столовой ложкой, жарим с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно 3 минуты на каждую сторону. Деруны нужно выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира. Готовые драники выкладываем на тарелку и даем остыть.
Деруны из кабачков можно подавать как самостоятельное блюдо на завтрак, обед или ужин со сметаной, соусом из жареного лука и грибами, или использовать в качестве овощного дополнения к мясным блюдам.
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