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Такие кабачковые драники вы еще не ели — простой и полезный завтрак на каждый день

17 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на завтрак – кабачковые деруны, пошаговый рецепт
Кабачковые драники. Фото: YouTube @twinskitchen76
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Деруны из кабачка — простое летнее блюдо. Это рецепт классических кабачковых дерунов, но нарезанных вручную, так вкуснее и отчетливее чувствуется вкус молодого кабачка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • цуккини 1 шт;
  • яйца 2 шт;
  • соль 0,5 ч.л;
  • зеленый лук 2 шт;
  • укроп;
  • сахар 1 ч.л. (по желанию);
  • смесь сладких перцев 1 ч.л;
  • сухой чеснок 0,5 ч.л;
  • сладкая паприка 1 ч.л;
  • черный перец 0,5 ч.л;
  • мука 2 ст.л;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления

Кабачок мелко нарезаем. Укроп измельчаем, добавляем к кабачкам.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарезаем зеленый лук и добавляем туда же. Взбиваем яйца. Добавляем специи, муку и перемешиваем. Сковороду с подсолнечным маслом нужно разогреть на среднем огне.

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Нарезанные кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Выкладываем драники столовой ложкой, жарим с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно 3 минуты на каждую сторону. Деруны нужно выложить на бумажное полотенце и накрыть им сверху, чтобы избавиться от лишнего жира. Готовые драники выкладываем на тарелку и даем остыть.

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Приготовление дерунов.. Фото: YouTube @twinskitchen76

Деруны из кабачков можно подавать как самостоятельное блюдо на завтрак, обед или ужин со сметаной, соусом из жареного лука и грибами, или использовать в качестве овощного дополнения к мясным блюдам. 

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Приготовление дерунов.. Фото: YouTube @twinskitchen76

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