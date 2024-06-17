Що приготувати на сніданок — кабачкові деруни, покроковий рецепт

Такі кабачкові деруни ви ще не їли — простий і корисний сніданок на кожен день
Деруни з кабачка — проста літня страва. Це рецепт класичних кабачкових дерунів, але нарізаних вручну, так смачніше і чітко відчувається смак молодого кабачка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- цукіні 1 шт;
- яйця 2 шт;
- сіль 0,5 ч.л;
- зелена цибуля 2 шт;
- кріп;
- цукор 1 ч.л. (за бажанням);
- суміш солодких перців 1 ч.л;
- сухий часник 0,5 ч.л;
- солодка паприка 1 ч.л;
- чорний перець 0,5 ч.л;
- борошно 2 ст.л;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування
Кабачок дрібно нарізаємо. Кріп подрібнюємо, додаємо до кабачків.
Нарізаємо зелену цибулю та також додаємо туди ж. Збиваємо яйця. Додаємо спеції, борошно та перемішуємо. Сковорідку з соняшниковою олією потрібно розігріти на середньому вогні.
Викладаємо деруни столовою ложкою, смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Приблизно 3 хвилини на кожну сторону. Деруни потрібно викласти на паперовий рушник та накрити ним зверху, щоб позбутися зайвого жиру. Готові деруни викладаємо на тарілку й даємо охолонути.
Деруни з кабачків можна подавати як самостійну страву на сніданок, обід або вечерю зі сметаною, соусом із смаженої цибулі та грибами, або використовувати як овочеве доповнення до м'ясних страв.
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