Що приготувати на сніданок — кабачкові деруни, покроковий рецепт

Кабачкові деруни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Деруни з кабачка — проста літня страва. Це рецепт класичних кабачкових дерунів, але нарізаних вручну, так смачніше і чітко відчувається смак молодого кабачка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

цукіні 1 шт;

яйця 2 шт;

сіль 0,5 ч.л;

зелена цибуля 2 шт;

кріп;

цукор 1 ч.л. (за бажанням);

суміш солодких перців 1 ч.л;

сухий часник 0,5 ч.л;

солодка паприка 1 ч.л;

чорний перець 0,5 ч.л;

борошно 2 ст.л;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок дрібно нарізаємо. Кріп подрібнюємо, додаємо до кабачків.

Нарізаны кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарізаємо зелену цибулю та також додаємо туди ж. Збиваємо яйця. Додаємо спеції, борошно та перемішуємо. Сковорідку з соняшниковою олією потрібно розігріти на середньому вогні.

Нарізаны кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Викладаємо деруни столовою ложкою, смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Приблизно 3 хвилини на кожну сторону. Деруни потрібно викласти на паперовий рушник та накрити ним зверху, щоб позбутися зайвого жиру. Готові деруни викладаємо на тарілку й даємо охолонути.

Приготування дерунів.. Фото: YouTube @twinskitchen76

Деруни з кабачків можна подавати як самостійну страву на сніданок, обід або вечерю зі сметаною, соусом із смаженої цибулі та грибами, або використовувати як овочеве доповнення до м'ясних страв.

Приготування дерунів.. Фото: YouTube @twinskitchen76

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