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Такі кабачкові деруни ви ще не їли — простий і корисний сніданок на кожен день

17 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на сніданок — кабачкові деруни, покроковий рецепт
Кабачкові деруни. Фото: YouTube @twinskitchen76
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Деруни з кабачка — проста літня страва. Це рецепт класичних кабачкових дерунів, але нарізаних вручну, так смачніше і чітко відчувається смак молодого кабачка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • цукіні 1 шт;
  • яйця 2 шт;
  • сіль 0,5 ч.л;
  • зелена цибуля 2 шт;
  • кріп;
  • цукор 1 ч.л. (за бажанням);
  • суміш солодких перців 1 ч.л;
  • сухий часник 0,5 ч.л;
  • солодка паприка 1 ч.л;
  • чорний перець 0,5 ч.л;
  • борошно 2 ст.л;
  • соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування 

Кабачок дрібно нарізаємо. Кріп подрібнюємо, додаємо до кабачків.

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Нарізаны кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Нарізаємо зелену цибулю та також додаємо туди ж. Збиваємо яйця. Додаємо спеції, борошно та перемішуємо. Сковорідку з соняшниковою олією потрібно розігріти на середньому вогні.

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Нарізаны кабачки. Фото: YouTube @twinskitchen76

Викладаємо деруни столовою ложкою, смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Приблизно 3 хвилини на кожну сторону. Деруни потрібно викласти на паперовий рушник та накрити ним зверху, щоб позбутися зайвого жиру. Готові деруни викладаємо на тарілку й даємо охолонути.

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Приготування дерунів.. Фото: YouTube @twinskitchen76

Деруни з кабачків можна подавати як самостійну страву на сніданок, обід або вечерю зі сметаною, соусом із смаженої цибулі та грибами, або використовувати як овочеве доповнення до м'ясних страв. 

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Приготування дерунів.. Фото: YouTube @twinskitchen76

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