Как приготовить английский завтрак дома — пошаговый рецепт

Такой завтрак обожают англичане — простой рецепт
Английский завтрак — это завтрак, который обожают англичане. Он очень сытный, содержит в себе много белка, углеводов и жиров, поэтому дает много энергии. Такой завтрак невероятно вкусный, и сочетание всех этих продуктов просто идеальное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 1 сосиска;
- 150 г консервированной фасоли;
- 1 кусочек хлеба;
- 1/3 часть помидора;
- 3-4 ломтика твердого сыра.
Способ приготовления
Сперва обжарьте на минимальном количестве масла яйца. После сосиску и хлеб.
Добавьте все на тарелку, к ним добавьте фасоль, твердый сыр и помидор, аккуратно выложите все на тарелке.
По желанию можно добавить любой соус.
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