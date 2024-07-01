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Такой завтрак обожают англичане — простой рецепт

1 июля 2024 05:47
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Ольга Савчук
Редактор
Как приготовить английский завтрак дома — пошаговый рецепт
Английский завтрак. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Английский завтрак — это завтрак, который обожают англичане. Он очень сытный, содержит в себе много белка, углеводов и жиров, поэтому дает много энергии. Такой завтрак невероятно вкусный, и сочетание всех этих продуктов просто идеальное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится: 

  • 2 яйца;
  • 1 сосиска;
  • 150 г консервированной фасоли;
  • 1 кусочек хлеба;
  • 1/3 часть помидора;
  • 3-4 ломтика твердого сыра.

Способ приготовления 

Сперва обжарьте на минимальном количестве масла яйца. После сосиску и хлеб.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте все на тарелку, к ним добавьте фасоль, твердый сыр и помидор, аккуратно выложите все на тарелке.

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Английский завтрак. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

По желанию можно добавить любой соус. 

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