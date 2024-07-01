Как приготовить английский завтрак дома — пошаговый рецепт

Английский завтрак. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Английский завтрак — это завтрак, который обожают англичане. Он очень сытный, содержит в себе много белка, углеводов и жиров, поэтому дает много энергии. Такой завтрак невероятно вкусный, и сочетание всех этих продуктов просто идеальное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 яйца;

1 сосиска;

150 г консервированной фасоли;

1 кусочек хлеба;

1/3 часть помидора;

3-4 ломтика твердого сыра.

Способ приготовления

Сперва обжарьте на минимальном количестве масла яйца. После сосиску и хлеб.

Куриные яйца. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте все на тарелку, к ним добавьте фасоль, твердый сыр и помидор, аккуратно выложите все на тарелке.

Английский завтрак. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

По желанию можно добавить любой соус.

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