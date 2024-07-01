Як приготувати англійський сніданок удома – покроковий рецепт

Англійський сніданок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Англійський сніданок — це сніданок, який люблять англійці. Він дуже ситний, містить багато білка, вуглеводів і жирів, тому дає багато енергії. Такий сніданок неймовірно смачний і поєднання всіх цих продуктів просто ідеальне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

1 сосиска;

150 г консервованої квасолі;

1 шматочок хліба;

1/3 частина помідора;

3-4 скибочки твердого сиру.

Спосіб приготування

Спочатку обсмажте на мінімальній кількості олії яйця. Після сосиску та хліб.

Курячі яйця. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте все на тарілку, до них додайте квасолю, твердий сир та помідор, акуратно викладіть все на тарілці.

Хліб та сосиска. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

За бажанням можна додати будь-який соус.

Англійський сніданок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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