Як приготувати англійський сніданок удома – покроковий рецепт

Такий сніданок люблять англійці — простий рецепт
Англійський сніданок — це сніданок, який люблять англійці. Він дуже ситний, містить багато білка, вуглеводів і жирів, тому дає багато енергії. Такий сніданок неймовірно смачний і поєднання всіх цих продуктів просто ідеальне.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 1 сосиска;
- 150 г консервованої квасолі;
- 1 шматочок хліба;
- 1/3 частина помідора;
- 3-4 скибочки твердого сиру.
Спосіб приготування
Спочатку обсмажте на мінімальній кількості олії яйця. Після сосиску та хліб.
Додайте все на тарілку, до них додайте квасолю, твердий сир та помідор, акуратно викладіть все на тарілці.
За бажанням можна додати будь-який соус.
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