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Такий сніданок люблять англійці — простий рецепт

1 липня 2024 05:47
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Як приготувати англійський сніданок удома – покроковий рецепт
Англійський сніданок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Англійський сніданок — це сніданок, який люблять англійці. Він дуже ситний, містить багато білка, вуглеводів і жирів, тому дає багато енергії. Такий сніданок неймовірно смачний і поєднання всіх цих продуктів просто ідеальне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

  • 2 яйця;
  • 1 сосиска;
  • 150 г консервованої квасолі;
  • 1 шматочок хліба;
  • 1/3 частина помідора;
  • 3-4 скибочки твердого сиру.

Спосіб приготування

Спочатку обсмажте на мінімальній кількості олії яйця. Після сосиску та хліб.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте все на тарілку, до них додайте квасолю, твердий сир та помідор, акуратно викладіть все на тарілці.

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Хліб та сосиска. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

За бажанням можна додати будь-який соус. 

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Англійський сніданок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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