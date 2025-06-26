Как вкусно пожарить молодую картошку — рецепт из ресторана

Такой вкусной молодой картошки вы еще не ели — ресторанный рецепт
В сезон молодого картофеля обязательно попробуйте этот рецепт и вы больше никогда не будете готовить его иначе. Он получается очень ароматным, мягким в середине, но с аппетитной корочкой — просто как в ресторане.
Рецептом делится ТСН.
Вам понадобится:
- молодой картофель (наименьшего размера) — около 750 г;
- соль — по вкусу (для варки и жарки);
- масло — для жарки;
- сливочное масло — 50-70 г (или по вкусу);
- укроп — 1 пучок (около 15 г);
- чеснок — 8 зубчиков;
- копченая паприка — 0,5 ч. л;
- розмарин — 1 небольшая веточка (свежая);
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Хорошо промыть молодой картофель, не снимая кожуру. Переложить его в кастрюлю, добавить соль и залить холодной водой, чтобы она покрывала картофель на два пальца выше.
Поставить кастрюлю на плиту, когда вода закипит, варить ровно 5 минут — не дольше! Картофель должен остаться слегка твердым внутри.
После этого слить воду и сразу же залить картофель холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Через несколько минут снова слить жидкость.
Пока картофель охлаждается, мелко нарезать свежий укроп. Восемь зубчиков чеснока раздавить их ножом — измельчать не нужно.
На горячую сковороду влить немного растительного масла. Выложить картофель и жарить 2-3 минуты, не перемешивая, чтобы образовалась аппетитная корочка. Затем осторожно перемешать и обжарить еще минуту-две до золотистости со всех сторон.
Когда картофель приобрел золотой цвет, необходимо уменьшить огонь до минимума. Добавить кусочек сливочного масла и измельченный укроп, раздавленный чеснок, копченую паприку и веточку розмарина. Посолить и поперчить по вкусу.
Хорошо перемешать все ингредиенты, чтобы они равномерно окутали картофель. Готовить еще 2 минуты на слабом огне — и блюдо готово.
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