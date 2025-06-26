Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Такої смачної молодої картоплі ви ще не їли — ресторанний рецепт arrow

Такої смачної молодої картоплі ви ще не їли — ресторанний рецепт

26 червня 2025 22:06
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як смачно посмажити молоду картоплю — рецепт з ресторану
Смажена молода картопля. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

У сезон молодої картоплі обов'язково спробуйте цей рецепт і ви більше ніколи не будете готувати її інакше. Вона виходить дуже ароматною, м'якою в середині, але з апетитною скоринкою — просто як у ресторані.

Рецептом ділиться ТСН.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молода картопля (якнайменшого розміру) — близько 750 г;
  • сіль — за смаком (для варіння та смаження);
  • олія — для смаження;
  • вершкове масло — 50-70 г (або за смаком);
  • кріп — 1 пучок (близько 15 г);
  • часник — 8 зубчиків;
  • копчена паприка — 0,5 ч. л.;
  • розмарин — 1 невелика гілочка (свіжа);
  • чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Добре промити молоду картоплю, не знімаючи шкірку. Перекласти її до каструлі, додати сіль і залити холодною водою, щоб вона покривала картоплю на два пальці вище.

Поставити каструлю на плиту, коли вода закипить, варити рівно 5 хвилин — не довше! Картопля має залишитися злегка твердою всередині.

Після цього злити воду та одразу ж залити картоплю холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Через декілька хвилин знову злити рідину.

Поки картопля охолоджується, дрібно нарізати свіжий кріп. Вісім зубчиків часнику розчавити їх ножем — подрібнювати не потрібно.

На гарячу пательню влити трохи рослинної олії. Викласти картоплю та смажити 2-3 хвилини, не перемішуючи, щоб утворилася апетитна скоринка. Потім обережно перемішати та обсмажити ще хвилину-дві до золотистості з усіх боків.

Коли картопля набула золотого кольору, необхідно зменшити вогонь до мінімуму. Додати шматочок вершкового масла та подрібнений кріп, розчавлений часник, копчену паприку та  гілочку розмарину. Посолити і поперчити за смаком.

Добре перемішати всі інгредієнти, щоб вони рівномірно огорнули картоплю. Готувати ще 2 хвилини на слабкому вогні — і страва готова.

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніші кабачки у паніровці.

А також пропонуємо спробувати соковиті котлети з сюрпризом, які вже стали хітом літа.

Вечеря картопля рецепт молода картопля гарнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації