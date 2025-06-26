Як смачно посмажити молоду картоплю — рецепт з ресторану

Смажена молода картопля. Фото: Freepik

У сезон молодої картоплі обов'язково спробуйте цей рецепт і ви більше ніколи не будете готувати її інакше. Вона виходить дуже ароматною, м'якою в середині, але з апетитною скоринкою — просто як у ресторані.

Рецептом ділиться ТСН.

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Вам знадобиться:

молода картопля (якнайменшого розміру) — близько 750 г;

сіль — за смаком (для варіння та смаження);

олія — для смаження;

вершкове масло — 50-70 г (або за смаком);

кріп — 1 пучок (близько 15 г);

часник — 8 зубчиків;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

розмарин — 1 невелика гілочка (свіжа);

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Добре промити молоду картоплю, не знімаючи шкірку. Перекласти її до каструлі, додати сіль і залити холодною водою, щоб вона покривала картоплю на два пальці вище.

Поставити каструлю на плиту, коли вода закипить, варити рівно 5 хвилин — не довше! Картопля має залишитися злегка твердою всередині.

Після цього злити воду та одразу ж залити картоплю холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Через декілька хвилин знову злити рідину.

Поки картопля охолоджується, дрібно нарізати свіжий кріп. Вісім зубчиків часнику розчавити їх ножем — подрібнювати не потрібно.

На гарячу пательню влити трохи рослинної олії. Викласти картоплю та смажити 2-3 хвилини, не перемішуючи, щоб утворилася апетитна скоринка. Потім обережно перемішати та обсмажити ще хвилину-дві до золотистості з усіх боків.

Коли картопля набула золотого кольору, необхідно зменшити вогонь до мінімуму. Додати шматочок вершкового масла та подрібнений кріп, розчавлений часник, копчену паприку та гілочку розмарину. Посолити і поперчити за смаком.

Добре перемішати всі інгредієнти, щоб вони рівномірно огорнули картоплю. Готувати ще 2 хвилини на слабкому вогні — і страва готова.

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