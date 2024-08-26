Невероятно вкусное блюдо из картофеля и фарша к завтраку – пошаговый рецепт

Запеканка из картофеля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Эта запеканка из картофеля и фарша — настоящая находка для любителей вкусных и сытных блюд. Сочетание нежного картофеля и сочного фарша создает непревзойденный вкус, который захочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель 500 г;

куриный фарш 200 г;

лук;

помидор;

томатная паста;

твердый сыр (моцарелла, сыр сулугуни);

яйца 4 шт;

панировочный сухарь 3-4 ст.л;

масло;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления

Лук порезать кубиками. Готовить в чугунке или на сковороде, жарить на растительном масле. Когда лук чуть-чуть подрумянится, добавить фарш малыми порциями, жарить до готовности фарша.

Нарезанный картофель. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помидор нарезать квадратиками и добавить к чугунку, жарить вместе 5-7 минут. Добавить столовую ложку томатной пасты, готовить под крышкой еще несколько минут.

Лук и фарш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Мясо подсолить и добавить специи. Оставить протушиться на малом огне еще на 10 минут. Картошку нарезать на кусочки, как для супа или борща.

Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обжарить картофель небольшими порциями, чтобы образовалась хорошая корочка, похожая на фри. После обжарки немного подсолить. Для заливки тщательно взбить 4 яйца. Противень смазать маслом и щедро посыпать панировочными сухарями. Выложить часть картофеля, чтобы полностью закрыть дно и залить половину яиц. Нарезать сыр на пластинки (например, сулугуни) и выложить на картофель.

Начинка для запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Равномерно распределить фарш. Выложить оставшийся картофель и залить яичной смесью. Добавить зеленый лук по желанию. Выпекать при 180 ºС в течение 15-20 минут.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.