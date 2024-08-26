Невероятно вкусное блюдо из картофеля и фарша к завтраку – пошаговый рецепт

Такую запеканку захочется готовить чаще — невероятно вкусное блюдо из картофеля и фарша
Эта запеканка из картофеля и фарша — настоящая находка для любителей вкусных и сытных блюд. Сочетание нежного картофеля и сочного фарша создает непревзойденный вкус, который захочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 500 г;
- куриный фарш 200 г;
- лук;
- помидор;
- томатная паста;
- твердый сыр (моцарелла, сыр сулугуни);
- яйца 4 шт;
- панировочный сухарь 3-4 ст.л;
- масло;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления
Лук порезать кубиками. Готовить в чугунке или на сковороде, жарить на растительном масле. Когда лук чуть-чуть подрумянится, добавить фарш малыми порциями, жарить до готовности фарша.
Помидор нарезать квадратиками и добавить к чугунку, жарить вместе 5-7 минут. Добавить столовую ложку томатной пасты, готовить под крышкой еще несколько минут.
Мясо подсолить и добавить специи. Оставить протушиться на малом огне еще на 10 минут. Картошку нарезать на кусочки, как для супа или борща.
Обжарить картофель небольшими порциями, чтобы образовалась хорошая корочка, похожая на фри. После обжарки немного подсолить. Для заливки тщательно взбить 4 яйца. Противень смазать маслом и щедро посыпать панировочными сухарями. Выложить часть картофеля, чтобы полностью закрыть дно и залить половину яиц. Нарезать сыр на пластинки (например, сулугуни) и выложить на картофель.
Равномерно распределить фарш. Выложить оставшийся картофель и залить яичной смесью. Добавить зеленый лук по желанию. Выпекать при 180 ºС в течение 15-20 минут.
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