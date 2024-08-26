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Таку запіканку захочеться готувати частіше — неймовірно смачна страва з картоплі та фаршу

26 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Неймовірно смачна страва з картоплі та фаршу до сніданку — покроковий рецепт
Запіканка з картоплі. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ця запіканка з картоплі та фаршу — справжня знахідка для любителів смачних і ситних страв. Поєднання ніжної картоплі та соковитого фаршу створює неперевершений смак, який захочеться повторювати знову і знову. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • картопля 500 г;
  • курячий фарш 200 г;
  • цибуля;
  • помідор;
  • томатна паста;
  • твердий сир (моцарела, сир сулугуні);
  • яйця 4 шт;
  • панірувальний сухар 3-4 ст.л;
  • олія;
  • сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування 

Цибулю нарізати кубиками. Готувати в чавунчику або на сковорідці, смажити на олії. Коли цибуля трохи підрум'яниться, додати фарш малими порціями, готувати до готовності фаршу.

запіканка з картоплі
Нарізана картопля. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Помідор нарізати квадратиками і додати до чавунчика, смажити разом 5-7 хвилин. Додати столову ложку томатної пасти, готувати під кришкою ще кілька хвилин.

цибуля та фарш для запіканки
Цибуля та фарш. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

М’ясо підсолити і додати спецій. Залишити протушкуватися на малому вогні ще на 10 хвилин. Картоплю нарізати на шматки, як для супу чи борщу.

приготування запіканки
Приготування запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обсмажити картоплю невеликими порціями, щоб утворилася гарна скоринка, схожа на фрі. Після обсмаження трішки підсолити. Для заливки ретельно збити 4 яйця. Деко змастити олією і щедро посипати панірувальними сухарями. Викласти частину картоплі, щоб повністю закрити дно, і залити половину яєць. Нарізати сир на пластинки (наприклад, сулугуні) і викласти на картоплю.

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Начинка для запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Рівномірно розподілити фарш. Викласти решту картоплі і залити яєчною сумішшю. Додати зеленої цибулі за бажанням. Випікати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин.

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