Неймовірно смачна страва з картоплі та фаршу до сніданку — покроковий рецепт

Таку запіканку захочеться готувати частіше — неймовірно смачна страва з картоплі та фаршу
Ця запіканка з картоплі та фаршу — справжня знахідка для любителів смачних і ситних страв. Поєднання ніжної картоплі та соковитого фаршу створює неперевершений смак, який захочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 500 г;
- курячий фарш 200 г;
- цибуля;
- помідор;
- томатна паста;
- твердий сир (моцарела, сир сулугуні);
- яйця 4 шт;
- панірувальний сухар 3-4 ст.л;
- олія;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками. Готувати в чавунчику або на сковорідці, смажити на олії. Коли цибуля трохи підрум'яниться, додати фарш малими порціями, готувати до готовності фаршу.
Помідор нарізати квадратиками і додати до чавунчика, смажити разом 5-7 хвилин. Додати столову ложку томатної пасти, готувати під кришкою ще кілька хвилин.
М’ясо підсолити і додати спецій. Залишити протушкуватися на малому вогні ще на 10 хвилин. Картоплю нарізати на шматки, як для супу чи борщу.
Обсмажити картоплю невеликими порціями, щоб утворилася гарна скоринка, схожа на фрі. Після обсмаження трішки підсолити. Для заливки ретельно збити 4 яйця. Деко змастити олією і щедро посипати панірувальними сухарями. Викласти частину картоплі, щоб повністю закрити дно, і залити половину яєць. Нарізати сир на пластинки (наприклад, сулугуні) і викласти на картоплю.
Рівномірно розподілити фарш. Викласти решту картоплі і залити яєчною сумішшю. Додати зеленої цибулі за бажанням. Випікати при 180 ºС протягом 15-20 хвилин.
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