Что приготовить на завтрак – брауни с клубникой за пять минут.

Шоколадный брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Этот брауни самый вкусный, полезный и простой в приготовлении. Десерт только из 3 ингредиентов: клубники, банана и яйца. Только 5 минут на приготовление и 30 минут на выпекание.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

клубника 300 г;

банан 2 шт;

яйца 2 шт;

какао 30 г;

сахарная пудра 2 ч.л.(по желанию);

ваниль 10 г;

шоколад 90 г.

Способ приготовления

Банан ломаем на средние кусочки и измельчаем блендером до однородного состояния. Разбиваем яйца и взбиваем миксером до однородности.

Приготовление брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем сухие ингредиенты: какао, сахарную пудру и ваниль. Перемешиваем лопаткой. Шоколад мелко нарезаем и добавляем в банановую массу.

Приготовление брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму смазываем сливочным маслом. Переливаем банановое тесто и распределяем лопаткой равномерно. Сверху украшаем клубникой и шоколадом. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180 °С.

Шоколадная брауна с клубникой и бананом. Фото: YouTube @twinskitchen76

Полезное и вкусное брауни готово. Сверху по желанию можно добавить фрукты и листочки мяты. Радуйте себя и родных полезными десертами.

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