Что приготовить на завтрак – брауни с клубникой за пять минут.

Только клубника, банан и яйца — рецепт брауни за пять минут к завтраку
Этот брауни самый вкусный, полезный и простой в приготовлении. Десерт только из 3 ингредиентов: клубники, банана и яйца. Только 5 минут на приготовление и 30 минут на выпекание.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- клубника 300 г;
- банан 2 шт;
- яйца 2 шт;
- какао 30 г;
- сахарная пудра 2 ч.л.(по желанию);
- ваниль 10 г;
- шоколад 90 г.
Способ приготовления
Банан ломаем на средние кусочки и измельчаем блендером до однородного состояния. Разбиваем яйца и взбиваем миксером до однородности.
Добавляем сухие ингредиенты: какао, сахарную пудру и ваниль. Перемешиваем лопаткой. Шоколад мелко нарезаем и добавляем в банановую массу.
Форму смазываем сливочным маслом. Переливаем банановое тесто и распределяем лопаткой равномерно. Сверху украшаем клубникой и шоколадом. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180 °С.
Полезное и вкусное брауни готово. Сверху по желанию можно добавить фрукты и листочки мяты. Радуйте себя и родных полезными десертами.
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