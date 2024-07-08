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Только клубника, банан и яйца — рецепт брауни за пять минут к завтраку

8 июля 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Что приготовить на завтрак – брауни с клубникой за пять минут.
Шоколадный брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Этот брауни самый вкусный, полезный и простой в приготовлении. Десерт только из 3 ингредиентов: клубники, банана и яйца. Только 5 минут на приготовление и 30 минут на выпекание. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • клубника 300 г;
  • банан 2 шт;
  • яйца 2 шт;
  • какао 30 г;
  • сахарная пудра 2 ч.л.(по желанию);
  • ваниль 10 г;
  • шоколад 90 г.

Способ приготовления

Банан ломаем на средние кусочки и измельчаем блендером до однородного состояния. Разбиваем яйца и взбиваем миксером до однородности.

летний рецепт брауни
Приготовление брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Добавляем сухие ингредиенты: какао, сахарную пудру и ваниль. Перемешиваем лопаткой. Шоколад мелко нарезаем и добавляем в банановую массу.

какао и мука для брауни
Приготовление брауни. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму смазываем сливочным маслом. Переливаем банановое тесто и распределяем лопаткой равномерно. Сверху украшаем клубникой и шоколадом. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180 °С.

шоколадная брауна с клубникой и бананом.
Шоколадная брауна с клубникой и бананом. Фото: YouTube @twinskitchen76

Полезное и вкусное брауни готово. Сверху по желанию можно добавить фрукты и листочки мяты. Радуйте себя и родных полезными десертами.

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