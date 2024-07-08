Що приготувати на сніданок — брауні з полуницею за п'ять хвилин.

Шоколадний брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76

Цей брауні найсмачніший, найкорисніший та найпростіший в приготуванні. Десерт лише з 3-х інгредієнтів: полуниці, банана та яйця. Лише 5 хвилин на приготування і 30 хвилин на випікання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

полуниця 300 г;

банан 2 шт.;

яйця 2 шт.;

какао 30 г;

цукрова пудра 2 ч. л.(за бажанням);

ваніль 10 г;

шоколад 90 г.

Спосіб приготування

Банан ламаємо на середні шматочки та подрібнюємо блендером до однорідного стану. Розбиваємо яйця та збиваємо міксером до однорідності.

Приготування брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додаємо сухі інгредієнти: какао, цукрову пудру та ваніль. Перемішуємо лопаткою. Шоколад дрібно нарізаємо та додаємо у бананову масу.

Приготування брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму змащуємо вершковим маслом. Переливаємо бананове тісто та лопаткою рівномірно розподіляємо. Зверху прикрашаємо полуницею та шоколадом. Випікаємо в духовці 30 хвилин при температурі 180 °С.

Шоколадний брауні з полуницею та бананом. Фото: YouTube @twinskitchen76

Корисне та смачне брауні готове. Зверху за бажанням можна додати ще фруктів та листочки м'яти. Радуйте себе та рідних корисними десертами.

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