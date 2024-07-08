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Тільки полуниця, банан та яйця — рецепт брауні за п'ять хвилин до сніданку

8 липня 2024 05:47
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Що приготувати на сніданок — брауні з полуницею за п'ять хвилин.
Шоколадний брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Цей брауні найсмачніший, найкорисніший та найпростіший в приготуванні. Десерт лише з 3-х інгредієнтів: полуниці, банана та яйця. Лише 5 хвилин на приготування і 30 хвилин на випікання. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • полуниця 300 г;
  • банан 2 шт.;
  • яйця 2 шт.;
  • какао 30 г;
  • цукрова пудра 2 ч. л.(за бажанням);
  • ваніль 10 г;
  • шоколад 90 г. 

Спосіб приготування 

Банан ламаємо на середні шматочки та подрібнюємо блендером до однорідного стану. Розбиваємо яйця та збиваємо міксером до однорідності.

літній рецепт брауні
Приготування брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76

Додаємо сухі інгредієнти: какао, цукрову пудру та ваніль. Перемішуємо лопаткою. Шоколад дрібно нарізаємо та додаємо у бананову масу.

какао та борошно для брауні
Приготування брауні. Фото: YouTube @twinskitchen76

Форму змащуємо вершковим маслом. Переливаємо бананове тісто та лопаткою рівномірно розподіляємо. Зверху прикрашаємо полуницею та шоколадом. Випікаємо в духовці 30 хвилин при температурі 180 °С.

шоколадний брауні з полуницею та бананом
Шоколадний брауні з полуницею та бананом. Фото: YouTube @twinskitchen76

Корисне та смачне брауні готове. Зверху за бажанням можна додати ще фруктів та листочки м'яти. Радуйте себе та рідних корисними десертами. 

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