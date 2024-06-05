Как приготовить клубничное тирамису за 30 минут – пошаговый рецепт с фото и видео

Тирамису с клубникой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Это очень нежный десерт, который точно стоит вашего внимания, рекомендуем попробовать приготовить дома хотя бы один раз. Приготовление занимает не больше 30-40 минут, а вкус действительно невероятный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

200 г. печенья савоярди;

500 г сыра маскарпоне;

4 яйца;

4 ст. л. сахара;

1 ст. л. коньяка;

400 г свежей клубники.

Способ приготовления

Для приготовления клубничного тирамису в первую очередь необходимо приготовить крем. Для этого, берём 4 яйца, нужно отделить желтки от белков.

Желток и белок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельной посуде совместить сыр маскарпоне, желтки и 1 столовую ложку сахара. Тщательно взбить все это миксером до однородного состояния.

Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К этой массе добавить 1 столовую ложку коньяка и хорошо все перемешать. В отдельной емкости взбить белки и 3 столовых ложки сахара до пиков. Это займет около 6-7 минут.

Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К белковой массе добавить массу с маскарпоне и тщательно соединить их вместе.

Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Далее приготовим клубничное пюре. Берем 400 г свежей клубники, которую предварительно тщательно промыть под чистой водой и блендерить ее.

Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем 200 граммов печенья савоярди. Каждое печенье вмокаем в клубничное пюре и выложить в форму первый слой печенья.

Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Первый слой печенья покрыть половиной крема и выложить второй слой печенья, который покрыть остатками крема. Накрыть клубничное тирамису пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.

Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 2 часа снять пищевую пленку, украсить тирамису клубникой. Украсить тирамису можно чем угодно, по вашему выбору.

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