Как приготовить клубничное тирамису за 30 минут – пошаговый рецепт с фото и видео

Тирамису с клубникой — рецепт на миллион за 30 минут
Это очень нежный десерт, который точно стоит вашего внимания, рекомендуем попробовать приготовить дома хотя бы один раз. Приготовление занимает не больше 30-40 минут, а вкус действительно невероятный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 200 г. печенья савоярди;
- 500 г сыра маскарпоне;
- 4 яйца;
- 4 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. коньяка;
- 400 г свежей клубники.
Способ приготовления
Для приготовления клубничного тирамису в первую очередь необходимо приготовить крем. Для этого, берём 4 яйца, нужно отделить желтки от белков.
В отдельной посуде совместить сыр маскарпоне, желтки и 1 столовую ложку сахара. Тщательно взбить все это миксером до однородного состояния.
К этой массе добавить 1 столовую ложку коньяка и хорошо все перемешать. В отдельной емкости взбить белки и 3 столовых ложки сахара до пиков. Это займет около 6-7 минут.
К белковой массе добавить массу с маскарпоне и тщательно соединить их вместе.
Далее приготовим клубничное пюре. Берем 400 г свежей клубники, которую предварительно тщательно промыть под чистой водой и блендерить ее.
Берем 200 граммов печенья савоярди. Каждое печенье вмокаем в клубничное пюре и выложить в форму первый слой печенья.
Первый слой печенья покрыть половиной крема и выложить второй слой печенья, который покрыть остатками крема. Накрыть клубничное тирамису пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.
Через 2 часа снять пищевую пленку, украсить тирамису клубникой. Украсить тирамису можно чем угодно, по вашему выбору.
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