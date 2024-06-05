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Тирамису с клубникой — рецепт на миллион за 30 минут

5 июня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить клубничное тирамису за 30 минут – пошаговый рецепт с фото и видео
Тирамису с клубникой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень нежный десерт, который точно стоит вашего внимания, рекомендуем попробовать приготовить дома хотя бы один раз. Приготовление занимает не больше 30-40 минут, а вкус действительно невероятный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 200 г. печенья савоярди;
  • 500 г сыра маскарпоне;
  • 4 яйца;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. коньяка;
  • 400 г свежей клубники.

Способ приготовления

Для приготовления клубничного тирамису в первую очередь необходимо приготовить крем. Для этого, берём 4 яйца, нужно отделить желтки от белков.

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Желток и белок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В отдельной посуде совместить сыр маскарпоне, желтки и 1 столовую ложку сахара. Тщательно взбить все это миксером до однородного состояния.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К этой массе добавить 1 столовую ложку коньяка и хорошо все перемешать. В отдельной емкости взбить белки и 3 столовых ложки сахара до пиков. Это займет около 6-7 минут.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

К белковой массе добавить массу с маскарпоне и тщательно соединить их вместе.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Далее приготовим клубничное пюре. Берем 400 г свежей клубники, которую предварительно тщательно промыть под чистой водой и блендерить ее.

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Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем 200 граммов печенья савоярди. Каждое печенье вмокаем в клубничное пюре и выложить в форму первый слой печенья.

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Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Первый слой печенья покрыть половиной крема и выложить второй слой печенья, который покрыть остатками крема. Накрыть клубничное тирамису пищевой пленкой и поставить в холодильник на 2 часа.

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Приготовление тирамису. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 2 часа снять пищевую пленку, украсить тирамису клубникой. Украсить тирамису можно чем угодно, по вашему выбору.

Раньше мы рассказывали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки — готовится 10 минут.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом клубничного торта без муки — вкусно и красиво.

Также мы писали об удивительном рецепте вкусного муссового торта — пошаговое описание с фото и видео.

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