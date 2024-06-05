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Тірамісу з полуницею — рецепт на мільйон за 30 хвилин

5 червня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати полуничне тірамісу за 30 хвилин — покроковий рецепт з фото та відео
Тірамісу з полуницею. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже ніжний десерт, який точно вартий вашої уваги, рекомендуємо спробувати приготувати вдома хоча б один раз. Приготування займає не більше 30-40 хвилин, а смак дійсно неймовірний. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 200 г. печива савоярді;
  • 500 г. сиру маскарпоне;
  • 4 яйця;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. коньяку;
  • 400 г. свіжої полуниці.

Спосіб  приготування

Для приготування полуничного тірамісу в першу чергу необхідно приготувати крем. Для цього, беремо 4 яйця, потрібно відділити жовтки від білків.

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Жовток та білок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В окремій посудині поєднати сир маскарпоне, жовтки та 1 столову ложку цукру. Ретельно взбити все це міксером до однорідного стану.

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Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До цієї маси додаати 1 столову ложку коньяку та добре все це перемішати. У окремій ємності взбити білки та 3 столові ложки цукру до піків. Це займе приблизно 6-7 хвилин. 

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Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До білкової маси додати масу з маскарпоне та дуже ретельно поєднати їх разом.

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Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Далі приготуємо полуничне пюре. Беремо 400 грамів свіжої полуниці, яку попередньо ретельно промити під чистою водою та блендерити її.

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Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо 200 грамів печива савоярді. Кожне печиво вмокати в полуничне пюре та викласти у форму перший шар печива.

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Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Перший шар печива покрити половиною крему, та викласти другий шар печива, який покрити залишками крему. Накрити полуничний тірамісу харчовою плівкою та поставити у холодильник на 2 години.

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Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 2 години зняти харчову плівку, прикрасити тірамісу полуницею. Прикрасити тірамісу можна чим завгодно, на ваш вибір. 

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Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом полуничного торта без борошна — смачно та красиво. 

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