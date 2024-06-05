Як приготувати полуничне тірамісу за 30 хвилин — покроковий рецепт з фото та відео

Тірамісу з полуницею. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Це дуже ніжний десерт, який точно вартий вашої уваги, рекомендуємо спробувати приготувати вдома хоча б один раз. Приготування займає не більше 30-40 хвилин, а смак дійсно неймовірний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

200 г. печива савоярді;

500 г. сиру маскарпоне;

4 яйця;

4 ст. л. цукру;

1 ст. л. коньяку;

400 г. свіжої полуниці.

Спосіб приготування

Для приготування полуничного тірамісу в першу чергу необхідно приготувати крем. Для цього, беремо 4 яйця, потрібно відділити жовтки від білків.

Жовток та білок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

В окремій посудині поєднати сир маскарпоне, жовтки та 1 столову ложку цукру. Ретельно взбити все це міксером до однорідного стану.

Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До цієї маси додаати 1 столову ложку коньяку та добре все це перемішати. У окремій ємності взбити білки та 3 столові ложки цукру до піків. Це займе приблизно 6-7 хвилин.

Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

До білкової маси додати масу з маскарпоне та дуже ретельно поєднати їх разом.

Приготування крему. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Далі приготуємо полуничне пюре. Беремо 400 грамів свіжої полуниці, яку попередньо ретельно промити під чистою водою та блендерити її.

Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо 200 грамів печива савоярді. Кожне печиво вмокати в полуничне пюре та викласти у форму перший шар печива.

Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Перший шар печива покрити половиною крему, та викласти другий шар печива, який покрити залишками крему. Накрити полуничний тірамісу харчовою плівкою та поставити у холодильник на 2 години.

Приготування тірамісу. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Через 2 години зняти харчову плівку, прикрасити тірамісу полуницею. Прикрасити тірамісу можна чим завгодно, на ваш вибір.

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