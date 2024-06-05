Як приготувати полуничне тірамісу за 30 хвилин — покроковий рецепт з фото та відео

Тірамісу з полуницею — рецепт на мільйон за 30 хвилин
Це дуже ніжний десерт, який точно вартий вашої уваги, рекомендуємо спробувати приготувати вдома хоча б один раз. Приготування займає не більше 30-40 хвилин, а смак дійсно неймовірний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 200 г. печива савоярді;
- 500 г. сиру маскарпоне;
- 4 яйця;
- 4 ст. л. цукру;
- 1 ст. л. коньяку;
- 400 г. свіжої полуниці.
Спосіб приготування
Для приготування полуничного тірамісу в першу чергу необхідно приготувати крем. Для цього, беремо 4 яйця, потрібно відділити жовтки від білків.
В окремій посудині поєднати сир маскарпоне, жовтки та 1 столову ложку цукру. Ретельно взбити все це міксером до однорідного стану.
До цієї маси додаати 1 столову ложку коньяку та добре все це перемішати. У окремій ємності взбити білки та 3 столові ложки цукру до піків. Це займе приблизно 6-7 хвилин.
До білкової маси додати масу з маскарпоне та дуже ретельно поєднати їх разом.
Далі приготуємо полуничне пюре. Беремо 400 грамів свіжої полуниці, яку попередньо ретельно промити під чистою водою та блендерити її.
Беремо 200 грамів печива савоярді. Кожне печиво вмокати в полуничне пюре та викласти у форму перший шар печива.
Перший шар печива покрити половиною крему, та викласти другий шар печива, який покрити залишками крему. Накрити полуничний тірамісу харчовою плівкою та поставити у холодильник на 2 години.
Через 2 години зняти харчову плівку, прикрасити тірамісу полуницею. Прикрасити тірамісу можна чим завгодно, на ваш вибір.
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