Пирожные без замешивания теста — рецепт, который покорит своей простотой

Трубочки с кремом. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Пиржные без замешивания теста — это настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Минимум усилий, простые ингредиенты и результат, который покорит всех за вашим столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

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Вам понадобится (на 20 трубочек):

листовое тесто — 650 г;

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для декора;

Для заварного крема:

белки — 70 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

горячая вода — 45 мл;

сахар — 140 г;

лимонная кислота — щепотка.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре. Присыпать тесто мукой и раскатать каждую полоску только в одном направлении. Нарезать тесто на полоски шириной примерно 2 см.

Слоенное тесто. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Намотать каждую полоску на конусную форму из фольги. Выложить трубочки на противень, застеленный пергаментом. Взбить желток с молоком и смазать трубочки.

Готовые трубочки. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Разогреть духовку до 200°C и выпекать трубочки 15 минут. Вынуть формы из фольги сразу после выпекания. Оставить трубочки охлаждаться на решетке 20 минут. Для крема смешать горячую воду с сахаром, оставить для растворения сахара.

Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Взбить белки со щепоткой соли и ванилином на низкой скорости миксера до появления пены. Повысить скорость миксера и взбивать до получения пышной, устойчивой массы. Поставить воду с сахаром на средний огонь и варить сироп до светло-желтого цвета, чтобы он стекал тонкой струйкой.

Приготовление трубочек. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Добавить к сиропу лимонную кислоту, перемешать и снять с плиты. Снова взбить белки, постепенно добавляя сироп тонкой струйкой, избегая попадания на венчики миксера. Взбивать крем еще несколько минут до однородной текстуры. Переложить крем в кондитерский мешок. Наполнить трубочки кремом. Посыпать трубочки сахарной пудрой перед подачей. Трубочки получаются нежными, хрустящими и очень вкусными.

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