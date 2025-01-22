Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Пирожные без замешивания теста — рецепт соблазняет простотой arrow

Пирожные без замешивания теста — рецепт соблазняет простотой

22 января 2025 05:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пирожные без замешивания теста — рецепт, который покорит своей простотой
Трубочки с кремом. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пиржные без замешивания теста — это настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное. Минимум усилий, простые ингредиенты и результат, который покорит всех за вашим столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Читайте также:

Вам понадобится (на 20 трубочек):

  • листовое тесто — 650 г;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — для декора;

Для заварного крема:

  • белки — 70 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • горячая вода — 45 мл;
  • сахар — 140 г;
  • лимонная кислота — щепотка.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре. Присыпать тесто мукой и раскатать каждую полоску только в одном направлении. Нарезать тесто на полоски шириной примерно 2 см.

пирожные без замешивания теста
Слоенное тесто. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Намотать каждую полоску на конусную форму из фольги. Выложить трубочки на противень, застеленный пергаментом. Взбить желток с молоком и смазать трубочки.

как приготовить трубочки с кремом
Готовые трубочки. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Разогреть духовку до 200°C и выпекать трубочки 15 минут. Вынуть формы из фольги сразу после выпекания. Оставить трубочки охлаждаться на решетке 20 минут. Для крема смешать горячую воду с сахаром, оставить для растворения сахара.

рецепт, как приготовить трубочки с кремом
Приготовление крема. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Взбить белки со щепоткой соли и ванилином на низкой скорости миксера до появления пены. Повысить скорость миксера и взбивать до получения пышной, устойчивой массы. Поставить воду с сахаром на средний огонь и варить сироп до светло-желтого цвета, чтобы он стекал тонкой струйкой.

как приготовить трубочки из теста с кремом
Приготовление трубочек. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Добавить к сиропу лимонную кислоту, перемешать и снять с плиты. Снова взбить белки, постепенно добавляя сироп тонкой струйкой, избегая попадания на венчики миксера. Взбивать крем еще несколько минут до однородной текстуры. Переложить крем в кондитерский мешок. Наполнить трубочки кремом. Посыпать трубочки сахарной пудрой перед подачей. Трубочки получаются нежными, хрустящими и очень вкусными.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — всего из четырех ингредиентов.

 

десерт рецепты пирожные заварной крем крем для торта

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:18 Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok — во сколько оценивает

06:10 Украинцы могут увеличить пенсии на 50% — что нужно знать

06:02 Мороз может портить смартфон — как защитить устройство от холода

06:01 Кто из клиентов Ощадбанка не получит "Зимову єПідтримку"

05:57 Военный в штабе — какое вознаграждение начисляется на фронте

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:45 Доплаты и льготы в 2025 — что доступно украинцам после 70 лет

05:31 Трамп достал таможенную дубину — угрожает КНР, Мексике и Канаде

04:59 Зеленский назвал количество миротворцев необходимых Украине

04:30 Почему снижается уважение к военным — мнение адвоката

Эксклюзив

04:11 Инвестировать в Украину уже сейчас — фонд Пинчука про направления

06:18 Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok — во сколько оценивает

06:10 Украинцы могут увеличить пенсии на 50% — что нужно знать

06:02 Мороз может портить смартфон — как защитить устройство от холода

06:01 Кто из клиентов Ощадбанка не получит "Зимову єПідтримку"

05:57 Военный в штабе — какое вознаграждение начисляется на фронте

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:45 Доплаты и льготы в 2025 — что доступно украинцам после 70 лет

05:31 Трамп достал таможенную дубину — угрожает КНР, Мексике и Канаде

04:59 Зеленский назвал количество миротворцев необходимых Украине

04:30 Почему снижается уважение к военным — мнение адвоката

Эксклюзив

04:11 Инвестировать в Украину уже сейчас — фонд Пинчука про направления

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать