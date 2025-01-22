Тістечка без замішування тіста — рецепт, який підкорить своєю простотою

Трубочки з кремом. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Тістечка без замішування тіста — це справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне. Мінімум зусиль, прості інгредієнти та результат, що підкорить всіх за вашим столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.

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Вам знадобиться (на 20 трубочок):

листкове тісто – 650 г;

жовток – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

цукрова пудра – для декору.

Для заварного крему:

білки – 70 г;

сіль – дрібка;

ванілін – дрібка;

гаряча вода – 45 мл;

цукор – 140 г;

лимонна кислота – дрібка.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто за кімнатної температури. Присипати тісто борошном і розкатати кожну смужку тільки в одному напрямку. Нарізати тісто на смужки завширшки приблизно 2 см.

Листкове тісто. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Намотати кожну смужку на конусну форму з фольги. Викласти трубочки на деко, застелене пергаментом. Збити жовток із молоком і змастити трубочки.

Готові трубочки. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Розігріти духовку до 200°C і випікати трубочки 15 хвилин. Вийняти форми з фольги одразу після випікання. Залишити трубочки охолоджуватися на решітці 20 хвилин. Для крема змішати гарячу воду з цукром, залишити для розчинення цукру.

Приготування крема. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Збити білки з дрібкою солі та ваніліном на низькій швидкості міксера до появи піни. Підвищити швидкість міксера і збивати до отримання пишної, стійкої маси. Поставити воду з цукром на середній вогонь і варити сироп до світло-жовтого кольору, щоб він стікав тонкою цівкою.

Приготування трубочок. Фото: Скриншот YouTube @beautiful_at_home

Додати до сиропу лимонну кислоту, перемішати й зняти з плити. Знову збити білки, поступово додаючи сироп тонкою цівкою, уникаючи потрапляння на вінчики міксера. Збивати крем ще кілька хвилин до однорідної текстури. Перекласти крем у кондитерський мішок. Наповнити трубочки кремом. Посипати трубочки цукровою пудрою перед подачею. Трубочки виходять ніжними, хрусткими та дуже смачними.

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