Идеальная шарлотка с яблоками – пошаговый рецепт приготовления.

Шарлотка с яблоками. Фото: Freepik

Шарлотка, которая покорит вас с первого кусочка — это нежное, воздушное тесто, буквально тающее во рту, и сочные яблоки, щедро наполненные ароматом корицы. Этот рецепт объединяет идеальную текстуру и вкус, делая каждый кусок настоящим кулинарным удовольствием.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

яблоки 5-6 шт;

яйца 4 шт;

сахар 150 г;

мука 160 г;

корица 1 ч.л;

мускатный орех;

сливочное масло (чтобы смазать форму для выпечки).

Способ приготовления

Яблоки очистить, порезать и нарезать сверху корицей и мускатным орехом для придания аромата и вкуса.

Кусочки яблок. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Четыре яйца и 150 г сахара взбить миксером до образования белой густой массы. Сахар должен полностью раствориться.

Сахар и яйца. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Просеять 160 г муки, осторожно добавить в яичную массу и перемешать до однородной консистенции, используя лопатку. Важно перемешивать снизу вверх для лучшего результата.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавить яблоки к тесту и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт тестом. Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто и равномерно распределить его лопаткой.

Приготовление шарлотки. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 50 минут. Температуру регулировать в зависимости от особенностей духовой печи.

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