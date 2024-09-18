Идеальная шарлотка с яблоками – пошаговый рецепт приготовления.

Тесто, как пух и много-много яблок — рецепт легендарной шарлотки, которая тает во рту
Шарлотка, которая покорит вас с первого кусочка — это нежное, воздушное тесто, буквально тающее во рту, и сочные яблоки, щедро наполненные ароматом корицы. Этот рецепт объединяет идеальную текстуру и вкус, делая каждый кусок настоящим кулинарным удовольствием.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- яблоки 5-6 шт;
- яйца 4 шт;
- сахар 150 г;
- мука 160 г;
- корица 1 ч.л;
- мускатный орех;
- сливочное масло (чтобы смазать форму для выпечки).
Способ приготовления
Яблоки очистить, порезать и нарезать сверху корицей и мускатным орехом для придания аромата и вкуса.
Четыре яйца и 150 г сахара взбить миксером до образования белой густой массы. Сахар должен полностью раствориться.
Просеять 160 г муки, осторожно добавить в яичную массу и перемешать до однородной консистенции, используя лопатку. Важно перемешивать снизу вверх для лучшего результата.
Добавить яблоки к тесту и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт тестом. Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто и равномерно распределить его лопаткой.
Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 50 минут. Температуру регулировать в зависимости от особенностей духовой печи.
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