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Тесто, как пух и много-много яблок — рецепт легендарной шарлотки, которая тает во рту

18 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Идеальная шарлотка с яблоками – пошаговый рецепт приготовления.
Шарлотка с яблоками. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Шарлотка, которая покорит вас с первого кусочка — это нежное, воздушное тесто, буквально тающее во рту, и сочные яблоки, щедро наполненные ароматом корицы. Этот рецепт объединяет идеальную текстуру и вкус, делая каждый кусок настоящим кулинарным удовольствием.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • яблоки 5-6 шт;
  • яйца 4 шт;
  • сахар 150 г;
  • мука 160 г;
  • корица 1 ч.л;
  • мускатный орех;
  • сливочное масло (чтобы смазать форму для выпечки).

Способ приготовления

Яблоки очистить, порезать и нарезать сверху корицей и мускатным орехом для придания аромата и вкуса.

рецепт идеальной шарлотки
Кусочки яблок. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Четыре яйца и 150 г сахара взбить миксером до образования белой густой массы. Сахар должен полностью раствориться.

рецепт идеальной шарлотки с яблоками
Сахар и яйца. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Просеять 160 г муки, осторожно добавить в яичную массу и перемешать до однородной консистенции, используя лопатку. Важно перемешивать снизу вверх для лучшего результата.

простой рецепт идеальной шарлотки с яблоками
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Добавить яблоки к тесту и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт тестом. Форму смазать сливочным маслом, выложить тесто и равномерно распределить его лопаткой.

вкусный рецепт идеальной шарлотки с яблоками
Приготовление шарлотки. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 50 минут. Температуру регулировать в зависимости от особенностей духовой печи.

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