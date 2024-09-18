Ідеальна шарлотка з яблуками — покроковий рецепт приготування

Шарлотка з яблуками. Фото: Freepik

Шарлотка, яка підкорить вас з першого шматочка — це ніжне, повітряне тісто, що буквально тане в роті, та соковиті яблука, щедро наповнені ароматом кориці. Цей рецепт об'єднує ідеальну текстуру і смак, роблячи кожен шматок справжнім кулінарним задоволенням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

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Вам знадобиться:

яблука 5-6 шт;

яйця 4 шт;

цукор 150 г;

борошно 160 г;

кориця 1 ч.л;

мускатний горіх;

вершкове масло (щоб змастити форму для випічки).

Спосіб приготування

Яблука очистити, нарізати і посипати зверху корицею та мускатним горіхом для додання аромату та смаку.

Шматочки яблук. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Чотири яйця і 150 г цукру збити міксером до утворення білої густої маси. Цукор повинен повністю розчинитися.

Цукор та яйця. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Просіяти 160 г борошна, обережно додати до яєчної маси і перемішати до однорідної консистенції, використовуючи лопатку. Важливо перемішувати знизу вгору для кращого результату.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Додати яблука до тіста і ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий тістом. Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто і рівномірно розподілити його лопаткою.

Приготування шарлотки. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Відправити у розігріту до 180 ºС духовку на 50 хвилин. Температуру регулювати залежно від особливостей духової печі.

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