Ідеальна шарлотка з яблуками — покроковий рецепт приготування

Тісто, як пух і багато-багато яблук — рецепт легендарної шарлотки, яка тане у роті
Шарлотка, яка підкорить вас з першого шматочка — це ніжне, повітряне тісто, що буквально тане в роті, та соковиті яблука, щедро наповнені ароматом кориці. Цей рецепт об'єднує ідеальну текстуру і смак, роблячи кожен шматок справжнім кулінарним задоволенням.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.
Вам знадобиться:
- яблука 5-6 шт;
- яйця 4 шт;
- цукор 150 г;
- борошно 160 г;
- кориця 1 ч.л;
- мускатний горіх;
- вершкове масло (щоб змастити форму для випічки).
Спосіб приготування
Яблука очистити, нарізати і посипати зверху корицею та мускатним горіхом для додання аромату та смаку.
Чотири яйця і 150 г цукру збити міксером до утворення білої густої маси. Цукор повинен повністю розчинитися.
Просіяти 160 г борошна, обережно додати до яєчної маси і перемішати до однорідної консистенції, використовуючи лопатку. Важливо перемішувати знизу вгору для кращого результату.
Додати яблука до тіста і ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий тістом. Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто і рівномірно розподілити його лопаткою.
Відправити у розігріту до 180 ºС духовку на 50 хвилин. Температуру регулювати залежно від особливостей духової печі.
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