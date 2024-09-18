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Тісто, як пух і багато-багато яблук — рецепт легендарної шарлотки, яка тане у роті

18 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Ідеальна шарлотка з яблуками — покроковий рецепт приготування
Шарлотка з яблуками. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Шарлотка, яка підкорить вас з першого шматочка — це ніжне, повітряне тісто, що буквально тане в роті, та соковиті яблука, щедро наповнені ароматом кориці. Цей рецепт об'єднує ідеальну текстуру і смак, роблячи кожен шматок справжнім кулінарним задоволенням.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

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Вам знадобиться: 

  • яблука 5-6 шт;
  • яйця 4 шт;
  • цукор 150 г;
  • борошно 160 г;
  • кориця 1 ч.л;
  • мускатний горіх;
  • вершкове масло (щоб змастити форму для випічки).

Спосіб приготування 

Яблука очистити, нарізати і посипати зверху корицею та мускатним горіхом для додання аромату та смаку.

рецепт ідеальної шарлотки
Шматочки яблук. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Чотири яйця і 150 г цукру збити міксером до утворення білої густої маси. Цукор повинен повністю розчинитися.

рецепт ідеальної шарлотки з яблуками
Цукор та яйця. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Просіяти 160 г борошна, обережно додати до яєчної маси і перемішати до однорідної консистенції, використовуючи лопатку. Важливо перемішувати знизу вгору для кращого результату.

простий рецепт ідеальної шарлотки з яблуками
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Додати яблука до тіста і ретельно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий тістом. Форму змастити вершковим маслом, викласти тісто і рівномірно розподілити його лопаткою.

смачний рецепт ідеальної шарлотки з яблуками
Приготування шарлотки. Фото: Скриншот YouTube @twinskitchen76

Відправити у розігріту до 180 ºС духовку на 50 хвилин. Температуру регулювати залежно від особливостей духової печі.

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