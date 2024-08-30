Идеальный рецепт окрошки – пошаговый рецепт

Тот самый идеальный рецепт окрошки — успейте приготовить, пока жарко
Когда жара на пике, самое время приготовить ту же идеальную окрошку! Освежающий, легкий и вкусный суп, который прекрасно утоляет жажду и дарит прохладу в жаркие дни. Не упустите шанс насладиться этим блюдом летом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 4 средних отварных картофелины;
- 4 отварных яйца;
- 6-7 редисок;
- 300 г докторской колбасы;
- 150-180 г. свежих огурцов;
- пучок молодого лука;
- пучок свежего укропа и петрушки;
- горчица по вкусу;
- сметана;
- белый квас;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Для приготовления окрошки нарежьте предварительно отварной картофель и яйца небольшими кубиками. Нарежьте также огурец, редис и колбасу.
Мелко порежьте зелень и молодой лук. Высыпьте все нарезанные ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешайте. Окрошка почти готова. Насыпьте в тарелку нужное количество подготовленных ингредиентов.
Добавьте одну столовую ложку сметаны и полчайной ложки горчицы. Такое количество сметаны и горчицы добавляется в каждую отдельную порцию окрошки. Перемешайте все, посолите и поперчите по вкусу. Залейте ингредиенты в тарелке белым квасом, перемешайте и наслаждайтесь! Окрошка готова, получается очень вкусной и отлично освежает в жаркую погоду.
Не рекомендуем добавлять сметану, горчицу, соль и перец прямо в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Квас может изменить консистенцию и блюдо потеряет свой вкус. Лучше добавлять эти ингредиенты в каждую порцию отдельно, чтобы наслаждаться окрошкой еще и на следующий день. Ингредиенты в кастрюле не испортятся.
Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.
Также мы рассказывали о вкусной и совсем не вредной для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".
Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом полезной окрошки на комбуче.
Читайте Новини.LIVE!