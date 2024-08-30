Идеальный рецепт окрошки – пошаговый рецепт

Холодный суп. Фото: Freepik

Когда жара на пике, самое время приготовить ту же идеальную окрошку! Освежающий, легкий и вкусный суп, который прекрасно утоляет жажду и дарит прохладу в жаркие дни. Не упустите шанс насладиться этим блюдом летом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

4 средних отварных картофелины;

4 отварных яйца;

6-7 редисок;

300 г докторской колбасы;

150-180 г. свежих огурцов;

пучок молодого лука;

пучок свежего укропа и петрушки;

горчица по вкусу;

сметана;

белый квас;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Для приготовления окрошки нарежьте предварительно отварной картофель и яйца небольшими кубиками. Нарежьте также огурец, редис и колбасу.

Нарезанные овощи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Мелко порежьте зелень и молодой лук. Высыпьте все нарезанные ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешайте. Окрошка почти готова. Насыпьте в тарелку нужное количество подготовленных ингредиентов.

Приготовление окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте одну столовую ложку сметаны и полчайной ложки горчицы. Такое количество сметаны и горчицы добавляется в каждую отдельную порцию окрошки. Перемешайте все, посолите и поперчите по вкусу. Залейте ингредиенты в тарелке белым квасом, перемешайте и наслаждайтесь! Окрошка готова, получается очень вкусной и отлично освежает в жаркую погоду.

Холодный суп. Приготовление окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Не рекомендуем добавлять сметану, горчицу, соль и перец прямо в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Квас может изменить консистенцию и блюдо потеряет свой вкус. Лучше добавлять эти ингредиенты в каждую порцию отдельно, чтобы наслаждаться окрошкой еще и на следующий день. Ингредиенты в кастрюле не испортятся.

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