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Тот самый идеальный рецепт окрошки — успейте приготовить, пока жарко

30 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный рецепт окрошки – пошаговый рецепт
Холодный суп. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Когда жара на пике, самое время приготовить ту же идеальную окрошку! Освежающий, легкий и вкусный суп, который прекрасно утоляет жажду и дарит прохладу в жаркие дни. Не упустите шанс насладиться этим блюдом летом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 4 средних отварных картофелины;
  • 4 отварных яйца;
  • 6-7 редисок;
  • 300 г докторской колбасы;
  • 150-180 г. свежих огурцов;
  • пучок молодого лука;
  • пучок свежего укропа и петрушки;
  • горчица по вкусу;
  • сметана;
  • белый квас;
  • соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Для приготовления окрошки нарежьте предварительно отварной картофель и яйца небольшими кубиками. Нарежьте также огурец, редис и колбасу.

рецепт холодного супа
Нарезанные овощи. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Мелко порежьте зелень и молодой лук. Высыпьте все нарезанные ингредиенты в кастрюлю и тщательно перемешайте. Окрошка почти готова. Насыпьте в тарелку нужное количество подготовленных ингредиентов.

рецепт окрошки на квасе
Приготовление окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте одну столовую ложку сметаны и полчайной ложки горчицы. Такое количество сметаны и горчицы добавляется в каждую отдельную порцию окрошки. Перемешайте все, посолите и поперчите по вкусу. Залейте ингредиенты в тарелке белым квасом, перемешайте и наслаждайтесь! Окрошка готова, получается очень вкусной и отлично освежает в жаркую погоду.

простой рецепт окрошки на квасе
Холодный суп. Приготовление окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Не рекомендуем добавлять сметану, горчицу, соль и перец прямо в кастрюлю, если не планируете съесть всю окрошку сразу. Квас может изменить консистенцию и блюдо потеряет свой вкус. Лучше добавлять эти ингредиенты в каждую порцию отдельно, чтобы наслаждаться окрошкой еще и на следующий день. Ингредиенты в кастрюле не испортятся.

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали о вкусной и совсем не вредной для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом полезной окрошки на комбуче.

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