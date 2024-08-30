Ідеальний рецепт окрошки — покроковий рецепт

Холодний суп. Фото: Freepik

Коли спека на піку, саме час приготувати ту саму ідеальну окрошку! Освіжаючий, легкий і смачний суп, який чудово втамовує спрагу і дарує прохолоду в спекотні дні. Не пропустіть шанс насолодитися цією стравою влітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

4 середніх відварених картоплини;

4 відварених яйця;

6-7 редисок;

300 г лікарської ковбаси;

150-180 г свіжих огірків;

пучок молодої цибулі;

пучок свіжого укропу та петрушки;

гірчиця за смаком;

сметана;

білий квас;

сіль та чорний перець за смаком.

Спосіб приготування

Для приготування окрошки наріжте попередньо відварену картоплю та яйця невеликими кубиками. Наріжте також огірок, редиску та ковбасу.

Нарізані овочі. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Дрібно поріжте зелень і молоду цибулю. Висипте всі нарізані інгредієнти в каструлю та ретельно перемішайте. Окрошка майже готова. Насипте в тарілку необхідну кількість підготовлених інгредієнтів.

Приготування окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте одну столову ложку сметани та пів чайної ложки гірчиці. Така кількість сметани та гірчиці додається до кожної окремої порції окрошки. Перемішайте все, посоліть та поперчіть за смаком. Залийте інгредієнти в тарілці білим квасом, перемішайте та насолоджуйтеся! Окрошка готова, виходить дуже смачною та чудово освіжає в спекотну погоду.

Холодний суп. Приготування окрошки. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Не рекомендуємо додавати сметану, гірчицю, сіль і перець прямо в каструлю, якщо не плануєте з’їсти всю окрошку одразу. Квас може змінити консистенцію, і страва втратить свій смак. Краще додавати ці інгредієнти до кожної порції окремо, щоб насолоджуватися окрошкою ще й наступного дня. Інгредієнти в каструлі не зіпсуються.

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