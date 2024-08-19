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Томатный сок на зиму — самый простой способ приготовления

19 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Томатный сок на зиму – пошаговый рецепт приготовления
Томатный сок. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Наслаждайтесь вкусом свежих помидоров круглый год, приготовив томатный сок по самому простому рецепту. Никаких сложных процессов только чистый вкус и минимум усилий. Этот метод позволит вам быстро и легко сохранить летнее солнце в каждой баночке, чтобы зимой наслаждаться ароматом и пользой домашнего сока.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • томатный сок 8 литров;
  • сахар 150 г;
  • соль 2 ст. ложки без горки.

Способ приготовления

Помидоры помыть, порезать и измельчить через соковыжималку.

томатный сок на зиму
Спелые помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

Сок ставим варить, доводим до кипения, на среднем огне варим 15 минут. Затем добавить соль и сахар, варить еще 5 минут.

рецепт томатного сока на зиму
Томатный сок. Фото: YouTube @olga_salkay

Разливаем сок в стерилизованные банки и закрываем.

томтаный сок на зиму в банках
Томатный сок в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. Например, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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