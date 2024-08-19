Томатный сок на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Томатный сок. Фото: YouTube @olga_salkay

Наслаждайтесь вкусом свежих помидоров круглый год, приготовив томатный сок по самому простому рецепту. Никаких сложных процессов только чистый вкус и минимум усилий. Этот метод позволит вам быстро и легко сохранить летнее солнце в каждой баночке, чтобы зимой наслаждаться ароматом и пользой домашнего сока.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

томатный сок 8 литров;

сахар 150 г;

соль 2 ст. ложки без горки.

Способ приготовления

Помидоры помыть, порезать и измельчить через соковыжималку.

Спелые помидоры. Фото: YouTube @olga_salkay

Сок ставим варить, доводим до кипения, на среднем огне варим 15 минут. Затем добавить соль и сахар, варить еще 5 минут.

Томатный сок. Фото: YouTube @olga_salkay

Разливаем сок в стерилизованные банки и закрываем.

Томатный сок в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

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