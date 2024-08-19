Томатний сік на зиму — покроковий рецепт приготування

Томатний сік. Фото: YouTube @olga_salkay

Насолоджуйтесь смаком свіжих помідорів цілий рік, приготувавши томатний сік за найпростішим рецептом. Ніяких складних процесів — лише чистий смак і мінімум зусиль. Цей метод дозволить вам швидко й легко зберегти літнє сонце у кожній баночці, щоб взимку насолоджуватись ароматом та користю домашнього соку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

томатний сік 8 літрів;

цукор 150 г;

сіль 2 ст ложки без гірки.

Спосіб приготування

Помідори помити, нарізати та подрібнити через соковижималку.

Спілі помідори. Фото: YouTube @olga_salkay

Сік ставимо варити, доводимо до кипіння, на середному вогні варити 15 хвилин. Потім додати сіль та цукор, варити ще 5 хвилин.

Томатний сік. Фото: YouTube @olga_salkay

Розливаємо сок в стерилізовані банки та закриваємо.

Томтаний сік в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, за смаком, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або супу та рагу, а дехто їсть її прямо зі свіжим хлібом.