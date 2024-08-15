Томатный соус "шакшука" на зиму — пошаговый рецепт

Томатный соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Томатный соус "шакшука" на зиму — это идеальная заготовка для тех, кто любит насыщенные вкусы и простоту в приготовлении. Ароматный и пряный, он станет отличной основой для вкусной яичницы или добавкой к другим блюдам, придавая им яркий, средиземноморский акцент в любое время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Турецкие рецепты от Елены Драган.

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Вам понадобится:

помидоры 5 кг;

перец (сладкий) 0,5 кг;

соль каменная 1 ст. л. без горки (добавьте по своему вкусу);

растительное масло 100-120 мл.

Способ приготовления

Нарезать сладкий перец и поставить его на огонь. Добавить растительное масло.

Нарезанный перец. Фото: YouTube @tureckierecepti

С помидор снять шкурку и вырезать плодоножку. Нарезать на маленькие кусочки и добавить к перцам. Довести до кипения, добавить соль и перец.

Томатный соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Варить 30 минут. Банки и крышки простерилизовать. Наливаем соус в банки и закрываем.

Томатный соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджиков. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.