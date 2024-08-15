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Томатний соус "шакшука" на зиму — для смачної яєчні або інших страв

15 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Томатний соус "шакшука" на зиму - покроковий рецепт
Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Томатний соус "шакшука" на зиму — це ідеальна заготівля для тих, хто любить насичені смаки та простоту у приготуванні. Ароматний та пряний, він стане чудовою основою для смачної яєчні або добавкою до інших страв, надаючи їм яскравого, середземноморського акценту у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Турецькі рецепти від Олени Драган.

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Вам знадобиться:

  • помідори 5 кг;
  • перець (солодкий) 0,5 кг;
  • сіль кам'яна 1 ст. л. без гірки (додайте на свій смак);
  • олія 100-120 мл.

Спосіб приготування

Нарізати солодкий перець та поставити його на вогонь. Додати олію.

томатний соус для шакшуки
Нарізаний перець. Фото: YouTube @tureckierecepti

З помідорів зняти шкірку і вирізати плодоніжку. Нарізувати на маленькі шматочки і додати до перців. Довести до кипіння, додати сіль та перець.

рецепт томатного соусу на зиму
Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Варити 30 хвилин. Банки та кришки простерилізувати. Наливаємо соус у банки та закриваємо.

простий рецепт томатного соусу
Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, до смаку, як аджика — усі чоловіки оцінять.

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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рецепти лайфхаки шакшука помідори на зиму заготівля на зиму

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