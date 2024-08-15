Томатний соус "шакшука" на зиму - покроковий рецепт

Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Томатний соус "шакшука" на зиму — це ідеальна заготівля для тих, хто любить насичені смаки та простоту у приготуванні. Ароматний та пряний, він стане чудовою основою для смачної яєчні або добавкою до інших страв, надаючи їм яскравого, середземноморського акценту у будь-яку пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Турецькі рецепти від Олени Драган.

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Вам знадобиться:

помідори 5 кг;

перець (солодкий) 0,5 кг;

сіль кам'яна 1 ст. л. без гірки (додайте на свій смак);

олія 100-120 мл.

Спосіб приготування

Нарізати солодкий перець та поставити його на вогонь. Додати олію.

Нарізаний перець. Фото: YouTube @tureckierecepti

З помідорів зняти шкірку і вирізати плодоніжку. Нарізувати на маленькі шматочки і додати до перців. Довести до кипіння, додати сіль та перець.

Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Варити 30 хвилин. Банки та кришки простерилізувати. Наливаємо соус у банки та закриваємо.

Томатний соус. Фото: YouTube @tureckierecepti

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, до смаку, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджиків. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.