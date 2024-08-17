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Тонкий армянский лаваш на сковороде к завтраку — понадобится мука и кипяток

17 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Тонкий армянский лаваш на сковороде к завтраку – пошаговый рецепт приготовления
Армянский лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начните утро с особого вкуса – приготовьте тонкий армянский лаваш на сковороде. Всего два простых ингредиента — мука и кипяток — и у вас на столе нежнейший лаваш, который станет идеальной основой для вкусного завтрака. Без дрожжей и лишних усилий этот рецепт подарит вам тепло и аромат Армении прямо у вас на кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука — 350 г;
  • кипяток — 200 г;
  • соль — 1 ч.л. без горки;
  • растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления 

В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять буквально 1-2 минуты в чашке, после того как закипела). Ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками.

армянский лаваш
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в пакет и дать отдохнуть 20 минут. Разделить на 10-12 равных частей. Раскатать каждую часть в тонкий лаваш. 

армянский лаваш на завтрак
Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

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Армянский лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10. 

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