Тонкий армянский лаваш на сковороде к завтраку – пошаговый рецепт приготовления

Армянский лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Начните утро с особого вкуса – приготовьте тонкий армянский лаваш на сковороде. Всего два простых ингредиента — мука и кипяток — и у вас на столе нежнейший лаваш, который станет идеальной основой для вкусного завтрака. Без дрожжей и лишних усилий этот рецепт подарит вам тепло и аромат Армении прямо у вас на кухне.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мука — 350 г;

кипяток — 200 г;

соль — 1 ч.л. без горки;

растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления

В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять буквально 1-2 минуты в чашке, после того как закипела). Ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить тесто в пакет и дать отдохнуть 20 минут. Разделить на 10-12 равных частей. Раскатать каждую часть в тонкий лаваш.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Армянский лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10.

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