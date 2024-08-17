Тонкий армянский лаваш на сковороде к завтраку – пошаговый рецепт приготовления

Тонкий армянский лаваш на сковороде к завтраку — понадобится мука и кипяток
Начните утро с особого вкуса – приготовьте тонкий армянский лаваш на сковороде. Всего два простых ингредиента — мука и кипяток — и у вас на столе нежнейший лаваш, который станет идеальной основой для вкусного завтрака. Без дрожжей и лишних усилий этот рецепт подарит вам тепло и аромат Армении прямо у вас на кухне.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука — 350 г;
- кипяток — 200 г;
- соль — 1 ч.л. без горки;
- растительное масло — 2 ст.л.
Способ приготовления
В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять буквально 1-2 минуты в чашке, после того как закипела). Ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками.
Положить тесто в пакет и дать отдохнуть 20 минут. Разделить на 10-12 равных частей. Раскатать каждую часть в тонкий лаваш.
Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.
Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10.
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