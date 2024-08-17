Тонкий вірменський лаваш на сковороді до сніданку – покроковий рецепт приготування

Тонкий вірменський лаваш на пательні до сніданку — знадобиться борошно та окріп
Почніть ранок з особливого смаку — приготуйте тонкий вірменський лаваш на пательні. Лише два простих інгредієнти — борошно та окріп — і у вас на столі найніжніший лаваш, який стане ідеальною основою для смачного сніданку. Без дріжджів та зайвих зусиль цей рецепт подарує вам тепло та аромат Вірменії прямо у вас на кухні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно — 350 г;
- окріп — 200 г;
- сіль — 1 ч.л. без гірки;
- олія — 2 ст.л.
Спосіб приготування
До борошна додати сіль, олію та окріп (вода має постояти буквально 1-2 хвилини в чашці після того, як закипіла). Ложкою почати замішувати тісто. Коли воно трохи охолоне, можна продовжити заміс тіста руками.
Покласти тісто в пакет і дати відпочити 20 хвилин. Розділити на 10-12 рівних частин. Розкатати кожну частину у тонкий лаваш.
Обсмажити на сухій пательні по 1 хвилині з кожного боку.
Готовий лаваш добре збризкати водою, накрити харчовою плівкою (пергаментом чи фольгою) і дати полежати хвилин 5-10.
Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.
Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.
Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на пательні — знадобляться вода та борошно.
Читайте Новини.LIVE!