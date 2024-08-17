Тонкий вірменський лаваш на сковороді до сніданку – покроковий рецепт приготування

Вірменський лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Почніть ранок з особливого смаку — приготуйте тонкий вірменський лаваш на пательні. Лише два простих інгредієнти — борошно та окріп — і у вас на столі найніжніший лаваш, який стане ідеальною основою для смачного сніданку. Без дріжджів та зайвих зусиль цей рецепт подарує вам тепло та аромат Вірменії прямо у вас на кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

борошно — 350 г;

окріп — 200 г;

сіль — 1 ч.л. без гірки;

олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування

До борошна додати сіль, олію та окріп (вода має постояти буквально 1-2 хвилини в чашці після того, як закипіла). Ложкою почати замішувати тісто. Коли воно трохи охолоне, можна продовжити заміс тіста руками.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Покласти тісто в пакет і дати відпочити 20 хвилин. Розділити на 10-12 рівних частин. Розкатати кожну частину у тонкий лаваш.

Лаваш на пательні. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на сухій пательні по 1 хвилині з кожного боку.

Вірменський лаваш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий лаваш добре збризкати водою, накрити харчовою плівкою (пергаментом чи фольгою) і дати полежати хвилин 5-10.

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