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ТОП-3 продукта для завтрака, чтобы не было дефицита витаминов

26 января 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Топ-3 продукта для завтрака, чтобы избежать дефицита витаминов
Продукты для завтрака. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Начинайте свой день с правильно подобранных продуктов, которые обеспечат организм необходимыми витаминами. Узнайте о ТОП-3 полезных вариантах для завтрака, чтобы быть энергичными и здоровыми.

Новини.LIVE расскажут о трех продуктах, которые должны стать основой вашего утреннего рациона, чтобы организм получал все необходимое для здоровья.

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Завтрак — это не просто прием пищи, а ключ к энергичному и здоровому дню. В современном ритме жизни мы часто забываем о сбалансированном питании, что может приводить к дефициту важных витаминов. Однако правильно подобранный завтрак поможет это предотвратить.

1. Яйца — источник витаминов группы В и D

Яйца — это настоящая сокровищница полезных веществ, которую легко интегрировать в ваш завтрак. Они содержат витамины группы В, которые отвечают за энергию и работу нервной системы, а также витамин D, способствующий укреплению костей и иммунитета.

чем полезным завтракать
Куриные яйца. Фото: Freepik

Яйца можно приготовить разными способами: омлет с овощами, вареные яйца или яйца-пашот. Добавьте немного авокадо или цельнозернового хлеба — и у вас уже есть идеально сбалансированное начало дня. К тому же белок в яйцах обеспечит вас ощущением сытости до обеда, что уменьшит риск перекусов вредными продуктами.

2. Овсянка с фруктами — витамины, клетчатка и антиоксиданты

Овсянка уже давно заслужила репутацию одного из лучших продуктов для завтрака. Она богата клетчаткой, которая помогает поддерживать нормальное пищеварение, и витаминами группы В, которые способствуют метаболизму. Но настоящий "витаминный взрыв" можно получить, если добавить к каше фрукты или ягоды.

чем полезна овсянка
Овсянка с фруктами. Фото: Freepik

Например, бананы обогащены калием, который полезен для сердца, яблоки содержат витамин С, а ягоды, такие как черника или малина, наполнены антиоксидантами, которые защищают клетки от старения. Чтобы сделать овсянку еще полезнее, добавьте орехи или семена чиа, которые обеспечат вас Омега-3 жирными кислотами.

3. Кисломолочные продукты — источник кальция и пробиотиков

Греческий йогурт, кефир или ряженка — это отличная основа для завтрака, особенно если вы заботитесь о балансе витаминов и здоровье желудочно-кишечного тракта. Кисломолочные продукты богаты кальцием, который поддерживает прочность костей и зубов, а также содержат пробиотики, улучшающие микрофлору кишечника.

полезны ли кисломолочные продукты на завтрак
Кисломолочные продукты. Фото: Freepik

Чтобы получить максимум пользы, выбирайте натуральные продукты без добавления сахара. Вы можете сочетать их с медом, орехами или теми же ягодами. Например, натуральный йогурт с ложкой меда и горстью грецких орехов не только обеспечит ваш организм важными веществами, но и подарит приятный вкус.

Почему важно правильно начинать день

Во время завтрака организм получает первую порцию энергии после ночного отдыха. Именно утром мы закладываем фундамент для хорошего самочувствия и продуктивности на весь день. Если включать в завтрак яйца, овсянку и кисломолочные продукты, можно не только избежать дефицита витаминов, но и повысить энергетический уровень, укрепить иммунитет и поддержать здоровье.

Поэтому, начиная свое утро с этих трех продуктов, вы не только заботитесь о своем теле, но и делаете инвестицию в свое здоровье. И пусть 2025 год станет годом, когда ваш завтрак будет работать на вас.

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Самая полезная каша, о которой все забыли, — вкусный завтрак.

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