Топ-3 продукти для сніданку, щоб уникнути дефіциту вітамінів

Продукти для сніданку. Фото: Freepik

Починайте свій день з правильно підібраних продуктів, які забезпечать організм необхідними вітамінами. Дізнайтеся про ТОП-3 найкорисніші варіанти для сніданку, щоб бути енергійними та здоровими.

Новини.LIVE розкажуть про три продукти, які мають стати основою вашого ранкового раціону, щоб організм отримував все необхідне для здоров’я.

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Сніданок — це не просто прийом їжі, а ключ до енергійного та здорового дня. У сучасному ритмі життя ми часто забуваємо про збалансоване харчування, що може призводити до дефіциту важливих вітамінів. Однак правильно підібраний сніданок допоможе цьому запобігти.

1. Яйця — джерело вітамінів групи В та D

Яйця — це справжня скарбниця корисних речовин, яку легко інтегрувати у ваш сніданок. Вони містять вітаміни групи В, які відповідають за енергію та роботу нервової системи, а також вітамін D, що сприяє зміцненню кісток та імунітету.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Яйця можна приготувати різними способами: омлет із овочами, варені яйця чи яйця-пашот. Додайте трохи авокадо чи цільнозернового хліба — і у вас вже є ідеально збалансований початок дня. До того ж білок у яйцях забезпечить вас відчуттям ситості до обіду, що зменшить ризик перекусів шкідливими продуктами.

2. Вівсянка з фруктами — вітаміни, клітковина й антиоксиданти

Вівсянка вже давно заслужила репутацію одного з найкращих продуктів для сніданку. Вона багата на клітковину, яка допомагає підтримувати нормальне травлення, та вітаміни групи В, які сприяють метаболізму. Але справжній "вітамінний вибух" можна отримати, якщо додати до каші фрукти чи ягоди.

Вівсянка з фруктами. Фото: Freepik

Наприклад, банани збагачені калієм, який корисний для серця, яблука містять вітамін С, а ягоди, такі як чорниця чи малина, наповнені антиоксидантами, які захищають клітини від старіння. Щоб зробити вівсянку ще кориснішою, додайте горіхи або насіння чіа, які забезпечать вас Омега-3 жирними кислотами.

3. Кисломолочні продукти — джерело кальцію та пробіотиків

Грецький йогурт, кефір чи ряжанка — це чудова основа для сніданку, особливо якщо ви дбаєте про баланс вітамінів і здоров’я шлунково-кишкового тракту. Кисломолочні продукти багаті на кальцій, який підтримує міцність кісток та зубів, а також містять пробіотики, що покращують мікрофлору кишечника.

Кисломолочні продукти. Фото: Freepik

Щоб отримати максимум користі, обирайте натуральні продукти без доданого цукру. Ви можете поєднувати їх із медом, горіхами чи тими ж ягодами. Наприклад, натуральний йогурт із ложкою меду та жменею волоських горіхів не лише забезпечить ваш організм важливими речовинами, а й подарує приємний смак.

Чому важливо правильно починати день

Під час сніданку організм отримує першу порцію енергії після нічного відпочинку. Саме вранці ми закладаємо фундамент для гарного самопочуття та продуктивності на весь день. Якщо включати до сніданку яйця, вівсянку та кисломолочні продукти, можна не лише уникнути дефіциту вітамінів, але й підвищити енергетичний рівень, зміцнити імунітет і підтримати здоров’я.

Тому, починаючи свій ранок із цих трьох продуктів, ви не лише дбаєте про своє тіло, а й робите інвестицію в своє здоров’я. І нехай 2025 рік стане роком, коли ваш сніданок працюватиме на вас.

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