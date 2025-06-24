Какие продукты нельзя замораживать - перечень

Замороженные продукты. Фото: Freepik

Некоторые продукты совершенно не подходят для замораживания, ведь после пребывания в морозилке они не только теряют вкус и текстуру, но и могут стать непригодными к употреблению. Чтобы избежать лишних трат и испорченных блюд, узнайте, какую еду лучше никогда не класть в морозильную камеру.

Новини.LIVE делится перечнем продуктов.

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Какие продукты нельзя замораживать

Сырой картофель

После размораживания он становится мягким, водянистым и приобретает неестественную сладость. Это происходит из-за превращения крахмала в сахара. Лучше хранить картофель в сухом, прохладном и темном месте.

Мягкие сыры (рикотта, бри, фета, крем-сыр и т.д.)

После замораживания эти сыры меняют свою структуру — становятся расслоенными, зернистыми и теряют вкус. Низкая температура разрушает белковые связи, поэтому продукт уже не имеет первоначального качества.

Вареные яйца

Их консистенция после морозилки напоминает резину, особенно белка. Если нужно сохранить яйца надолго, лучше замораживать сырые, разделяя белки и желтки.

Соусы на молочной или сливочной основе

После размораживания они расслаиваются, теряют гладкость и однородность. Такие соусы, как бешамель или сливочный, уже не подойдут для дальнейшего использования.

Жареные блюда с хрустящей корочкой

После морозилки панировка становится влажной, впитывает жир и теряет хрусткость. Блюдо превращается в невкусную массу без привлекательного вида.

Арбузы и дыни

Несмотря на желание сохранить летние фрукты, их лучше не замораживать. Из-за высокого содержания воды они теряют форму, текстуру и вкусовые качества — после размораживания остаются лишь мягкие куски без свежести.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты запрещено готовить в мультиварке.

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