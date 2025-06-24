Які продукти неможна заморожувати — перелік

Заморожені продукти. Фото: Freepik

Деякі продукти абсолютно не підходять для заморожування, адже після перебування в морозилці вони не лише втрачають смак і текстуру, а й можуть стати непридатними до вживання. Щоб уникнути зайвих витрат і зіпсованих страв, дізнайтесь, яку їжу краще ніколи не класти в морозильну камеру.

Новини.LIVE ділиться переліком продуктів.

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Які продукти не можна заморожувати

Сира картопля

Після розморожування вона стає м'якою, водянистою та набуває неприродної солодкуватості. Це відбувається через перетворення крохмалю на цукри. Краще зберігати картоплю в сухому, прохолодному та темному місці.

М'які сири (рикота, брі, фета, крем-сир тощо)

Після заморожування ці сири змінюють свою структуру — стають розшарованими, зернистими та втрачають смак. Низька температура руйнує білкові зв'язки, тому продукт уже не має початкової якості.

Варені яйця

Їх консистенція після морозилки нагадує гуму, особливо білка. Якщо потрібно зберегти яйця надовго, краще заморожувати сирі, розділяючи білки та жовтки.

Соуси на молочній або вершковій основі

Після розморожування вони розшаровуються, втрачають гладкість та однорідність. Такі соуси, як бешамель чи вершковий, вже не підійдуть до подальшого використання.

Смажені страви з хрусткою скоринкою

Після морозилки панірування стає вологим, вбирає жир і втрачає хрусткість. Страва перетворюється на несмачну масу без привабливого вигляду.

Кавуни та дині

Незважаючи на бажання зберегти літні фрукти, їх краще не морозити. Через високий вміст води вони втрачають форму, текстуру та смакові якості — після розморожування залишаються лише м'які шматки без свіжості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти заборонено готувати у мультиварці.

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