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Топ напитков, которые отлично заменят кофе

30 апреля 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Чем можно заменить кофе — список рекомендаций
Разные виды в кофе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если вы ищете альтернативы кофе для разнообразия или из-за чувствительности к кофеину, есть несколько рекомендаций. Давайте рассмотрим топ напитков, которые не только будут бодрить, но и придадут энергию, вне зависимо от времени суток.

Об этом сообщают Новини. LIVE.

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Когда кофе не подходит или нужно разнообразие, существует ряд напитков, которые могут стать отличной альтернативой. Вот несколько из них.

Зеленый чай

Этот напиток богат антиоксидантами и содержит небольшое количество кофеина. Он помогает бодрствовать, но не вызывает таких сильных колебаний энергии, как кофе. Кроме того, зеленый чай обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Черный чай

Еще один вариант, содержащий кофеин, но в меньших количествах, чем кофе. Черный чай богат антиоксидантами и может помочь улучшить настроение и концентрацию.

Матча

Это японский зеленый чай, который измельчается до порошка и затем разбавляется водой. Матча содержит больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай, и дает более стабильный энергетический уровень.

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Матча в стакане. Фото: Freepik

Чай мятный или мелиссовый

Эти травяные напитки не содержат кофеина и могут быть освежающей альтернативой кофе. Они также помогают расслабиться и снять стресс.

Какао

Натуральный какао без добавления сахара содержит теобромин, который может оказать стимулирующее воздействие, похожее на кофеин, но более мягкое. Кроме того, какао богато антиоксидантами и может улучшить настроение.

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Какао в чашке. Фото: Freepik

Выбор альтернативы зависит от ваших предпочтений вкуса, уровня кофеина, который вы терпите, и вашего общего здоровья. Эти напитки могут помочь вам начать день или поднять энергию в любое время дня, не прибегая к кофе.

Ранее мы писали, чем полезно какао — почему это лучшая альтернатива кофе и чаю

Еще мы рассказывали, что будет, если отказаться от кофе

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