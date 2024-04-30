Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Топ напоїв, які чудово замінять каву arrow

Топ напоїв, які чудово замінять каву

30 квітня 2024 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Чим можна замінити каву – список рекомендацій
Різні види кави. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви шукаєте альтернативи каві для різноманітності або через чутливість до кофеїну, є кілька рекомендацій. Давайте розглянемо топ напоїв, які не тільки підбадьорюватимуть, але й додадуть енергію, незалежно від часу доби.

Про це повідомляють Новини. LIVE.

Читайте також:

Коли кава не підходить або потрібна різноманітність, існує низка напоїв, які можуть стати чудовою альтернативою. Ось кілька із них.

Зелений чай

Цей напій багатий на антиоксиданти і містить невелику кількість кофеїну. Він допомагає не спати, але не викликає таких сильних коливань енергії, як кава. Крім того, зелений чай має безліч корисних властивостей для здоров'я.

Чорний чай

Ще один варіант, що містить кофеїн, але в менших кількостях, ніж кава. Чорний чай багатий на антиоксиданти і може допомогти поліпшити настрій і концентрацію.

Матча

Це японський зелений чай, який подрібнюється до порошку і розбавляється водою. Матча містить більше антиоксидантів, ніж звичайний зелений чай, і дає стабільніший енергетичний рівень.

null
Матч у склянці. Фото: Freepik

Чай м'ятний або мелісовий

Ці трав'яні напої не містять кофеїну та можуть бути освіжаючою альтернативою каві. Вони також допомагають розслабитися та зняти стрес.

Какао

Натуральний какао без додавання цукру містить теобромін, який може мати стимулюючий вплив, схожий на кофеїн, але м'якший. Крім того, какао багате на антиоксиданти і може покращити настрій.

null
Какао в чашку. Фото: Freepik

Вибір альтернативи залежить від ваших уподобань смаку, рівня кофеїну, який ви терпите, та вашого загального здоров'я. Ці напої можуть допомогти вам розпочати день або підняти енергію у будь-який час дня, не вдаючись до кави.

Раніше ми писали, чим корисно какао — чому це найкраща альтернатива каві та чаю.

Ще ми розповідали, що буде, якщо відмовитись від кави.

кава
лайфхаки
чай
какао
кофеїн

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри