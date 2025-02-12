ТОП рецепт — куриные бедра на сковороде в секретном маринаде

Куриные бедра. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Эти куриные бедра покорят вас с первого кусочка. Благодаря особому маринаду мясо становится сочным, а румяная корочка делает блюдо невероятно аппетитным. Минимум ингредиентов, простая технология — и роскошный результат на тарелке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриные бедра — 600 г;

яйца — 2 шт.;

соевый соус — 2 ст. л.;

крахмал — 2 ст. л.;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Куриные бедра вымыть, обсушить бумажным полотенцем и при необходимости удалить лишний жир. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке или пропустить через пресс.

Куриные бедра. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

В глубокой миске смешать яйца, соевый соус, крахмал, чеснок, соль и молотый перец. Перемешать до однородности.

Маринад для мяса. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Опустить куриные бедра в полученный маринад, тщательно обмазать и оставить на 1 час, чтобы мясо хорошо пропиталось.

Мясо на сковороде. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить бедра и обжарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Готовое мясо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавать горячими с любым гарниром по вкусу.



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