ТОП рецепт — куриные бедра на сковороде в секретном маринаде
Эти куриные бедра покорят вас с первого кусочка. Благодаря особому маринаду мясо становится сочным, а румяная корочка делает блюдо невероятно аппетитным. Минимум ингредиентов, простая технология — и роскошный результат на тарелке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 600 г;
- яйца — 2 шт.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- крахмал — 2 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль, молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Куриные бедра вымыть, обсушить бумажным полотенцем и при необходимости удалить лишний жир. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке или пропустить через пресс.
В глубокой миске смешать яйца, соевый соус, крахмал, чеснок, соль и молотый перец. Перемешать до однородности.
Опустить куриные бедра в полученный маринад, тщательно обмазать и оставить на 1 час, чтобы мясо хорошо пропиталось.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить бедра и обжарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 5-7 минут с каждой стороны.
Подавать горячими с любым гарниром по вкусу.
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