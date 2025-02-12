ТОП рецепт — курячі стегна на пательні в секретному маринаді

Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Ці курячі стегна підкорять вас із першого шматочка. Завдяки особливому маринаду м'ясо стає соковитим, а рум'яна скоринка робить страву неймовірно апетитною. Мінімум інгредієнтів, проста технологія — і розкішний результат на тарілці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

курячі стегна — 600 г;

яйця — 2 шт.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

крохмаль — 2 ст. л.;

часник — 1-2 зубчики;

сіль, мелений перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячі стегна вимити, обсушити паперовим рушником і за необхідності видалити зайвий жир. Часник очистити і натерти на дрібній тертці або пропустити через прес.

Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У глибокій мисці змішати яйця, соєвий соус, крохмаль, часник, сіль і мелений перець. Перемішати до однорідності.

Маринад для м'яса. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Опустити курячі стегна в отриманий маринад, ретельно обмазати і залишити на 1 годину, щоб м'ясо добре просочилося.

М'ясо на сковорідці. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти пательню з рослинною олією. Викласти стегна й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 5-7 хвилин із кожного боку.

Готове м'ясо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими з будь-яким гарніром за смаком.



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