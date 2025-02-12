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ТОП рецепт — курячі стегна на пательні в секретному маринаді

12 лютого 2025 20:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
ТОП рецепт — курячі стегна на пательні в секретному маринаді
Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ці курячі стегна підкорять вас із першого шматочка. Завдяки особливому маринаду м'ясо стає соковитим, а рум'яна скоринка робить страву неймовірно апетитною. Мінімум інгредієнтів, проста технологія — і розкішний результат на тарілці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • часник — 1-2 зубчики;
  • сіль, мелений перець — за смаком;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Курячі стегна вимити, обсушити паперовим рушником і за необхідності видалити зайвий жир. Часник очистити і натерти на дрібній тертці або пропустити через прес.

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Курячі стегна. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У глибокій мисці змішати яйця, соєвий соус, крохмаль, часник, сіль і мелений перець. Перемішати до однорідності.

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Маринад для м'яса. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Опустити курячі стегна в отриманий маринад, ретельно обмазати і залишити на 1 годину, щоб м'ясо добре просочилося.

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М'ясо на сковорідці. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти пательню з рослинною олією. Викласти стегна й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 5-7 хвилин із кожного боку.

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Готове м'ясо. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Подавати гарячими з будь-яким гарніром за смаком.

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