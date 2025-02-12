ТОП рецепт — курячі стегна на пательні в секретному маринаді
Ці курячі стегна підкорять вас із першого шматочка. Завдяки особливому маринаду м'ясо стає соковитим, а рум'яна скоринка робить страву неймовірно апетитною. Мінімум інгредієнтів, проста технологія — і розкішний результат на тарілці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 600 г;
- яйця — 2 шт.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- крохмаль — 2 ст. л.;
- часник — 1-2 зубчики;
- сіль, мелений перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
Курячі стегна вимити, обсушити паперовим рушником і за необхідності видалити зайвий жир. Часник очистити і натерти на дрібній тертці або пропустити через прес.
У глибокій мисці змішати яйця, соєвий соус, крохмаль, часник, сіль і мелений перець. Перемішати до однорідності.
Опустити курячі стегна в отриманий маринад, ретельно обмазати і залишити на 1 годину, щоб м'ясо добре просочилося.
Розігріти пательню з рослинною олією. Викласти стегна й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 5-7 хвилин із кожного боку.
Подавати гарячими з будь-яким гарніром за смаком.
Раніше ми писали рецепт соковитих котлет із дитинства за рецептом бабусі.
Також радимо ознайомитися з ідеальним рецептом хрустких, але соковитих котлет.
Читайте Новини.LIVE!