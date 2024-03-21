Как определить откуда насморк, аллергия или простуда

Девушка с насморком. Фото: Freepik

Весной, когда происходят резкие изменения температуры и погоды, многие испытывают симптомы, напоминающие простуду: заложенность носа, чувство покалывания в горле, чихание и кашель. Но не всегда эти признаки говорят о простуде. Иногда за маской вирусной инфекции скрывается аллергия.

Новини.LIVE собрали информацию, чтобы выяснить, чем отличается аллергия от простуды.

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Для начала важно понять, какие факторы могут стать причиной аллергии с симптомами простуды. Их может быть множество: цветение растений, пыльца, домашняя пыль, грибковые споры, шерсть домашних животных, а также различные пищевые продукты, бытовая химия и многое другое. В случае ОРВИ, основная роль принадлежит вирусным инфекциям.

Отличие простуды от аллергии — характерные признаки

Как же определить, является ли причиной вашего недомогания аллергия или простуда. На этот вопрос могут ответить характерные клинические симптомы.

Девушка с насморком. Фото: Freepik

Аллергия

Присутствует четкая связь с аллергеном (цветение растений, домашняя пыль, контакт с животными, употребление определенных продуктов).

Время года — симптомы чаще всего проявляются в весенне-летний период, во время цветения растений.

Отсутствуют признаки интоксикации организма (слабость, ломота в теле, озноб, повышение температуры).

Вовлечение в процесс других систем организма.

Анамнез — наличие аллергии у близких родственников повышает вероятность ее проявления у вас.

Длительность симптомов — они могут беспокоить вас месяцами, весь сезон или даже круглый год.

Редко наблюдается повышение температуры тела.

Выделения из носа обычно прозрачные и жидкие, сопровождаются зудом в носу, чиханием и слезотечением.

ОРВИ

Возникает после переохлаждения, контакта с носителем инфекции (простуженным человеком).

Время года — чаще весенне-осенний период.

Выраженная интоксикация организма.

Наличие аллергий у ближайших родственников не играет особой роли.

Длительность симптомов — 1-2 недели, затем признаки постепенно уменьшаются и проходят совсем

Температура тела повышена, но легко снимается жаропонижающими препаратами.

Выделения из носа зеленоватого/желтоватого цвета, более вязкой консистенции.

Боль в горле.

Девушка с насморком. Фото: Freepik

Значительно помогут в постановке правильного диагноза лабораторные анализы:

Общий анализ крови — при ОРВИ будет наблюдаться увеличение числа лейкоцитов, при аллергии — увеличение количества эозинофилов;

Аллергопробы — положительны при аллергии и не показательны при ОРЗ;

Специфические иммуноглобулины (IgE) — при простуде не выявляются в крови, а при аллергии значительно повышены.

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