Як визначити звідки нежить, алергія чи застуда

Дівчина з нежить. Фото: Freepik

Навесні, коли відбуваються різкі зміни температури та погоди, багато хто відчуває симптоми, що нагадують застуду: закладеність носа, почуття поколювання в горлі, чхання та кашель. Але не завжди ці ознаки говорять про застуду. Іноді за маскою вірусної інфекції ховається алергія.

Новини.LIVE зібрали інформацію, щоб з'ясувати, чим відрізняється алергія від застуди.

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Причини алергічних реакцій

Для початку важливо зрозуміти, які фактори можуть стати причиною алергії із симптомами застуди. Їх може бути безліч: цвітіння рослин, пилок, домашній пил, грибкові спори, шерсть домашніх тварин, а також різні харчові продукти, побутова хімія та багато іншого. У разі ГРВІ основна роль належить вірусним інфекціям.

Відмінність застуди від алергії характерні ознаки

Як же визначити, чи є причиною вашого нездужання алергія чи застуда. На це питання можуть відповісти характерні клінічні симптоми.

Дівчина з нежить. Фото: Freepik

Алергія

Є чіткий зв'язок з алергеном (цвітіння рослин, домашній пил, контакт з тваринами, вживання певних продуктів).

Пора року – симптоми найчастіше виявляються у весняно-літній період, під час цвітіння рослин.

Відсутні ознаки інтоксикації організму (слабкість, ломота в тілі, озноб, підвищення температури).

Залучення до процесу інших систем організму.

Анамнез – наявність алергії у близьких родичів підвищує можливість її прояву у вас.

Тривалість симптомів вони можуть турбувати вас місяцями, весь сезон або навіть цілий рік.

Рідко спостерігається підвищення температури тіла.

Виділення з носа зазвичай прозорі та рідкі, супроводжуються свербінням у носі, чханням та сльозотечею.

ГРВІ

Виникає після переохолодження, контакту з носієм інфекції (застудженою людиною).

Пора року — частіше весняно-осінній період.

Виражена інтоксикація організму.

Наявність алергій у найближчих родичів не має особливої ролі.

Тривалість симптомів — 1-2 тижні, потім ознаки поступово зменшуються і проходять зовсім.

Температура тіла підвищена, але легко знімається жарознижувальними препаратами.

Виділення з носа зеленого/жовтого кольору, найбільш в'язкої суміші.

Біль в горлі.

Дівчина з нежить. Фото: Freepik

Значно допоможуть у постановці правильного діагнозу лабораторні аналізи:

Загальний аналіз крові — при ГРВІ спостерігатиметься збільшення числа лейкоцитів, при алергії – збільшення кількості еозинофілів;

Алергопроби — позитивні при алергії і не показові при ГРЗ;

Специфічні імуноглобуліни (IgE) — при застуді не виявляються у крові, а при алергії значно підвищені.

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