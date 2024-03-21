Як визначити звідки нежить, алергія чи застуда

ТОП відмінностей, як відрізнити алергію від застуди та вірусу
Навесні, коли відбуваються різкі зміни температури та погоди, багато хто відчуває симптоми, що нагадують застуду: закладеність носа, почуття поколювання в горлі, чхання та кашель. Але не завжди ці ознаки говорять про застуду. Іноді за маскою вірусної інфекції ховається алергія.
Новини.LIVE зібрали інформацію, щоб з'ясувати, чим відрізняється алергія від застуди.
Причини алергічних реакцій
Для початку важливо зрозуміти, які фактори можуть стати причиною алергії із симптомами застуди. Їх може бути безліч: цвітіння рослин, пилок, домашній пил, грибкові спори, шерсть домашніх тварин, а також різні харчові продукти, побутова хімія та багато іншого. У разі ГРВІ основна роль належить вірусним інфекціям.
Відмінність застуди від алергії характерні ознаки
Як же визначити, чи є причиною вашого нездужання алергія чи застуда. На це питання можуть відповісти характерні клінічні симптоми.
Алергія
Є чіткий зв'язок з алергеном (цвітіння рослин, домашній пил, контакт з тваринами, вживання певних продуктів).
- Пора року – симптоми найчастіше виявляються у весняно-літній період, під час цвітіння рослин.
- Відсутні ознаки інтоксикації організму (слабкість, ломота в тілі, озноб, підвищення температури).
- Залучення до процесу інших систем організму.
- Анамнез – наявність алергії у близьких родичів підвищує можливість її прояву у вас.
- Тривалість симптомів вони можуть турбувати вас місяцями, весь сезон або навіть цілий рік.
- Рідко спостерігається підвищення температури тіла.
- Виділення з носа зазвичай прозорі та рідкі, супроводжуються свербінням у носі, чханням та сльозотечею.
ГРВІ
Виникає після переохолодження, контакту з носієм інфекції (застудженою людиною).
- Пора року — частіше весняно-осінній період.
- Виражена інтоксикація організму.
- Наявність алергій у найближчих родичів не має особливої ролі.
- Тривалість симптомів — 1-2 тижні, потім ознаки поступово зменшуються і проходять зовсім.
- Температура тіла підвищена, але легко знімається жарознижувальними препаратами.
- Виділення з носа зеленого/жовтого кольору, найбільш в'язкої суміші.
- Біль в горлі.
Значно допоможуть у постановці правильного діагнозу лабораторні аналізи:
- Загальний аналіз крові — при ГРВІ спостерігатиметься збільшення числа лейкоцитів, при алергії – збільшення кількості еозинофілів;
- Алергопроби — позитивні при алергії і не показові при ГРЗ;
- Специфічні імуноглобуліни (IgE) — при застуді не виявляються у крові, а при алергії значно підвищені.
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