Торт "5 ложек" 3 80-х годов – невероятный забытый рецепт с фото

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "5 ложек" — это вкусный десерт, который перенесет вас в прошлое. Забытый рецепт из 80-х годов, не требующий муки, но удивит вас своей нежной текстурой и невероятным вкусом. Простой и быстрый в приготовлении этот торт станет настоящей находкой для вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 3 шт.;

соль щепотка;

сахар 5 ст. л.;

сухое молоко 5 ст. л.;

мука 5 ст. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.

Для крема:

печенье песочное 600 г (150 для крема, 450 для украшения торта);

орехи грецкие 150-200 г;

коньяк 30 мл;

молоко 100 мл.;

вареное сгущенку 1 банка;

масло сливочное 200 г.

Способ приготовления

В чашу миксера положить яйца, соль и взбить. Затем добавить сахар, сухое молоко, муку и разрыхлитель. Можно все замешивать просто венчиком до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Поставить в холодную духовку, включить на 180 ºС и выпекать 15-20 минут. Затем корж охладить.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Орехи промыть и просушить на бумажных полотенцах. Все печенье измельчить в чаше блендера до крошки, отложить какое-нибудь количество для украшения. К печенью в чашу блендера добавить орехи, измельчить вместе.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Пересыпать печенье с орехами в кастрюлю с толстым дном, добавить коньяк и молоко, перемешать и поставить в огонь. Добавить 1 ст. л. вареного сгущенки из общего количества и перемешать. Постоянно помешивая, подогреть до соединения всех продуктов. Убрать с огня и оставить на столе до полного охлаждения. Взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности. Добавить частями оставшуюся вареную сгущенку и ореховую массу, перемешать до однородности. Положить в холодильник на 10 минут.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый охлажденный бисквит разрезать на четыре части. Перемазать бисквиты ореховым кремом. Посыпать измельченным печеньем. Поставить в холодильник минимум на 4-6 часов.

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