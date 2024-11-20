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Торт "5 ложек" — невероятный забытый рецепт с 80-х годов

20 ноября 2024 03:21
Марина Евтягина - Редактор
Торт "5 ложек" 3 80-х годов – невероятный забытый рецепт с фото
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "5 ложек" — это вкусный десерт, который перенесет вас в прошлое. Забытый рецепт из 80-х годов, не требующий муки, но удивит вас своей нежной текстурой и невероятным вкусом. Простой и быстрый в приготовлении этот торт станет настоящей находкой для вашего стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт.;
  • соль щепотка;
  • сахар 5 ст. л.;
  • сухое молоко 5 ст. л.;
  • мука 5 ст. л.;
  • разрыхлитель 1 ч. л.

Для крема:

  • печенье песочное 600 г (150 для крема, 450 для украшения торта);
  • орехи грецкие 150-200 г;
  • коньяк 30 мл;
  • молоко 100 мл.;
  • вареное сгущенку 1 банка;
  • масло сливочное 200 г.

Способ приготовления

В чашу миксера положить яйца, соль и взбить. Затем добавить сахар, сухое молоко, муку и разрыхлитель. Можно все замешивать просто венчиком до однородности.

домашний торт рецепт
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Поставить в холодную духовку, включить на 180 ºС и выпекать 15-20 минут. Затем корж охладить.

домашний торт за 5 минут
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Орехи промыть и просушить на бумажных полотенцах. Все печенье измельчить в чаше блендера до крошки, отложить какое-нибудь количество для украшения. К печенью в чашу блендера добавить орехи, измельчить вместе.

рецепт крема для торта
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Пересыпать печенье с орехами в кастрюлю с толстым дном, добавить коньяк и молоко, перемешать и поставить в огонь. Добавить 1 ст. л. вареного сгущенки из общего количества и перемешать. Постоянно помешивая, подогреть до соединения всех продуктов. Убрать с огня и оставить на столе до полного охлаждения. Взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности. Добавить частями оставшуюся вареную сгущенку и ореховую массу, перемешать до однородности. Положить в холодильник на 10 минут.

простой рецепт домашнего торта
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый охлажденный бисквит разрезать на четыре части. Перемазать бисквиты ореховым кремом. Посыпать измельченным печеньем. Поставить в холодильник минимум на 4-6 часов.

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