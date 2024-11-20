Торт "5 ложок" 3 80-их років — неймовірний забутий рецепт з фото

Торт "5 ложок" — неймовірний забутий рецепт з 80-х років
Торт "5 ложок" — це смачний десерт, який перенесе вас у минуле. Забутий рецепт з 80-их років, який не потребує борошна, але здивує вас своєю ніжною текстурою та неймовірним смаком. Простий і швидкий у приготуванні, цей торт стане справжньою знахідкою для вашого столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- сіль щіпка;
- цукор 5 ст. л.;
- сухе молоко 5 ст. л.;
- борошно 5 ст. л.;
- розпушувач 1 ч. л.
Для крема:
- печиво пісочне 600 г (150 для крему, 450 для прикрашання торта);
- горіхи волоські 150-200 г;
- коньяк 30 мл,;
- молоко 100 мл.;
- варене згущене молоко 1 банка;
- масло вершкове 200 г.
Спосіб приготування
У чашу міксера покласти яйця, сіль та збити. Потім додати цукор, сухе молоко, борошно та розпушувач. Можна все замішувати просто вінчиком до однорідності.
Викласти тісто у форму для випікання, застелену пергаментом. Поставити у холодну духовку, включити на 180 ºС і випікати 15-20 хвилин. Потім корж охолодити.
Горіхи промити та просушити на паперових рушниках. Все печиво подрібнити у чаші блендера до крихти, відкласти якусь кількість для прикраси. До печива, що залишилось у чаші блендера додати горіхи, подрібнити разом.
Пересипати печиво з горіхами у каструлю з товстим дном, додати коньяк і молоко, перемішати і поставити на вогонь. Додати 1 ст. л. вареного згущеного молока із загальної кількості і перемішати. Постійно помішуючи, підігріти до поєднання всіх продуктів. Прибрати з вогню і залишити на столі до повного охолодження. Збити м’яке вершкове масло міксером до пишності. Додати частинами решту вареного згущеного молока і горіхову масу, перемішати до однорідності. Покласти у холодильник на 10 хвилин.
Готовий охолоджений бісквіт розрізати на чотири частини. Перемастити бісквіти горіховим кремом. Посипати подрібненим печивом. Поставити в холодильник мінімум на 4-6 годин.
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