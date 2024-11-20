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Торт "5 ложок" — неймовірний забутий рецепт з 80-х років

20 листопада 2024 03:21
Марина Євтягіна - Редактор
Торт "5 ложок" 3 80-их років — неймовірний забутий рецепт з фото
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "5 ложок" — це смачний десерт, який перенесе вас у минуле. Забутий рецепт з 80-их років, який не потребує борошна, але здивує вас своєю ніжною текстурою та неймовірним смаком. Простий і швидкий у приготуванні, цей торт стане справжньою знахідкою для вашого столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця 3 шт.;
  • сіль щіпка;
  • цукор 5 ст. л.;
  • сухе молоко 5 ст. л.;
  • борошно 5 ст. л.;
  • розпушувач 1 ч. л.

Для крема: 

  • печиво пісочне 600 г (150 для крему, 450 для прикрашання торта);
  • горіхи волоські 150-200 г;
  • коньяк 30 мл,;
  • молоко 100 мл.;
  • варене згущене молоко 1 банка;
  • масло вершкове 200 г.

Спосіб приготування 

У чашу міксера покласти яйця, сіль та збити. Потім додати цукор, сухе молоко, борошно та розпушувач. Можна все замішувати просто вінчиком до однорідності.

домашній торт рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти тісто у форму для випікання, застелену пергаментом. Поставити у холодну духовку, включити на 180 ºС і випікати 15-20 хвилин. Потім корж охолодити.

домашній торт за 5 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Горіхи промити та просушити на паперових рушниках. Все печиво подрібнити у чаші блендера до крихти, відкласти якусь кількість для прикраси. До печива, що залишилось у чаші блендера додати горіхи, подрібнити разом.

рецепт крема для торта
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Пересипати печиво з горіхами у каструлю з товстим дном, додати коньяк і молоко, перемішати і поставити на вогонь. Додати 1 ст. л. вареного згущеного молока із загальної кількості і перемішати. Постійно помішуючи, підігріти до поєднання всіх продуктів. Прибрати з вогню і залишити на столі до повного охолодження. Збити м’яке вершкове масло міксером до пишності. Додати частинами решту вареного згущеного молока і горіхову масу, перемішати до однорідності. Покласти у холодильник на 10 хвилин.

простий рецепт домашнього торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий охолоджений бісквіт розрізати на чотири частини. Перемастити бісквіти горіховим кремом. Посипати подрібненим печивом. Поставити в холодильник мінімум на 4-6 годин. 

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

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рецепти десерт торт пиріг до чаю крем для торта

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