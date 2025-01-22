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Торт "Анна" в меру влажный — простой и дешевый рецепт

22 января 2025 03:16
Марина Евтягина - Редактор
Торт Анна — простой и бюджетный рецепт с нежной текстурой
Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Торт "Анна" — это идеальное сочетание простоты, нежной текстуры и доступных ингредиентов. Этот в меру влажный десерт покорит своим вкусом и станет вашим любимым рецептом для семейных вечеров!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (для белого коржа):

  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 18 г;
  • сметана — 220 г;
  • сода — 0,5 ч. л., погасить уксусом;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для шоколадного коржа:

  • яйца — 2 шт;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 18 г;
  • сметана — 220 г;
  • сода — 0,5 ч. л., погасить уксусом;
  • мука мука — 140 г;
  • разрыхлитель;— 0,5 ч. л.;
  • какао — 2-3 ст. л.

Для крема:

  • сметана — 900 мл;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • загуститель для сметаны — 2 упаковки.

Способ приготовления

Для белого коржа взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сметану, тщательно перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.

вкусный торт в меру влажный
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, замешать до однородности миксером. Форму 30×20 см застелить пергаментом, вылить тесто.

простой и вкусный торт в меру влажный
Белый корж. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30 минут. Охладить корж, обрезать края для крошки, разрезать на 2 части.

простой вкусный торт в меру влажный
Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного коржа взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сметану, тщательно перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.

рецепт вкусного торта в меру влажный
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать до однородности миксером. Форму 30×20 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 30 минут. Охладить корж, обрезать края для крошки, разрезать на 2 части.

рецепт ароматного торта в меру влажный
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с сахарной пудрой до пышности. Добавить загуститель для сметаны, взбить до однородности.

рецепт вкусного торта в меру влажный и сладкий
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить коржи, чередуя светлые и шоколадные, смазывая каждый кремом. Смазать кремом верх и бока торта. Украсить торт крошкой от обрезков коржей. Поставить торт в холодильник на 6 часов или на ночь для пропитки.

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