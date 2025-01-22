Торт Анна — простой и бюджетный рецепт с нежной текстурой

Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Анна" — это идеальное сочетание простоты, нежной текстуры и доступных ингредиентов. Этот в меру влажный десерт покорит своим вкусом и станет вашим любимым рецептом для семейных вечеров!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (для белого коржа):

яйца — 2 шт.

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 18 г;

сметана — 220 г;

сода — 0,5 ч. л., погасить уксусом;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для шоколадного коржа:

яйца — 2 шт;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 18 г;

сметана — 220 г;

сода — 0,5 ч. л., погасить уксусом;

мука мука — 140 г;

разрыхлитель;— 0,5 ч. л.;

какао — 2-3 ст. л.

Для крема:

сметана — 900 мл;

сахарная пудра — по вкусу;

загуститель для сметаны — 2 упаковки.

Способ приготовления

Для белого коржа взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сметану, тщательно перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, замешать до однородности миксером. Форму 30×20 см застелить пергаментом, вылить тесто.

Белый корж. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при температуре 180°C в течение 30 минут. Охладить корж, обрезать края для крошки, разрезать на 2 части.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного коржа взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавить сметану, тщательно перемешать. Добавить соду, погашенную уксусом, перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать до однородности миксером. Форму 30×20 см застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 °C в течение 30 минут. Охладить корж, обрезать края для крошки, разрезать на 2 части.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с сахарной пудрой до пышности. Добавить загуститель для сметаны, взбить до однородности.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить коржи, чередуя светлые и шоколадные, смазывая каждый кремом. Смазать кремом верх и бока торта. Украсить торт крошкой от обрезков коржей. Поставить торт в холодильник на 6 часов или на ночь для пропитки.

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