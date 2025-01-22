Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Торт "Анна" в міру вологий — простий та дешевий рецепт arrow

Торт "Анна" в міру вологий — простий та дешевий рецепт

22 січня 2025 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Торт Анна — простий і бюджетний рецепт із ніжною текстурою
Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Торт "Анна" — це ідеальне поєднання простоти, ніжної текстури та доступних інгредієнтів. Цей в міру вологий десерт підкорить своїм смаком і стане вашим улюбленим рецептом для сімейних вечорів!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться (для білого коржа): 

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 18 г;
  • сметана — 220 г;
  • сода — 0,5 ч. л., погасити оцтом;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.

Для шоколадного коржа:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 18 г;
  • сметана — 220 г;
  • сода — 0,5 ч. л., погасити оцтом;
  • борошно — 140 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • какао — 2-3 ст. л.

Для крема:

  • сметана — 900 мл;
  • цукрова пудра — за смаком;
  • згущувач для сметани — 2 упаковки.

Спосіб приготування

Для білого коржа збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати сметану, ретельно перемішати. Додати соду, погашену оцтом, перемішати.

смачний торт в міру вологий
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, замішати до однорідності міксером. Форму 30×20 см застелити пергаментом, вилити тісто.

простий та смачний торт в міру вологий
Білий корж. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Охолодити корж, обрізати краї для крихти, розрізати на 2 частини.

простий смачний торт в міру вологий
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного коржа збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати сметану, ретельно перемішати. Додати соду, погашену оцтом, перемішати.

рецепт смачного торта в міру вологий
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, какао і розпушувач, замішати до однорідності міксером. Форму 30×20 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Охолодити корж, обрізати краї для крихти, розрізати на 2 частини.

рецепт ароматного торта в міру вологий
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити сметану з цукровою пудрою до пишності. Додати згущувач для сметани, збити до однорідності.

рецепт смачного торта в міру вологий та солодкий
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти коржі, чергуючи світлі й шоколадні, змащуючи кожен кремом. Змастити кремом верх і боки торта. Прикрасити торт крихтою від обрізків коржів. Поставити торт у холодильник на 6 годин або на ніч для просочення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерту від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з чотирьох інгредієнтів. 

десерт рецепти торт випічка крем для торта

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знають англійську — вакансія

Ексклюзив

03:09 Скільки зброї на фронті українського ВПК — вже відома статистика

02:22 На Чернігівщину насувається метапневмовірус — яка ситуація

01:45 З Путіним не можна говорити на рівних — що пропонує Зеленський

01:32 Солдату відмовили у звільненні зі служби — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:30 Чи буде відстрочка в тих, у кого батьки з інвалідністю III групи

00:46 Трамп лишив дітей нелегалів без громадянства — з ним судяться

00:30 Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК

00:05 Спробував вивезти ухилянта — як суд покарав водія вантажівки

21 січня 2025

23:59 Син легендарного Саленка прокоментував свій дебют за Динамо в ЛЄ

03:26 В "Азові" потрібні люди, які знають англійську — вакансія

Ексклюзив

03:09 Скільки зброї на фронті українського ВПК — вже відома статистика

02:22 На Чернігівщину насувається метапневмовірус — яка ситуація

01:45 З Путіним не можна говорити на рівних — що пропонує Зеленський

01:32 Солдату відмовили у звільненні зі служби — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:30 Чи буде відстрочка в тих, у кого батьки з інвалідністю III групи

00:46 Трамп лишив дітей нелегалів без громадянства — з ним судяться

00:30 Броня на підприємстві — коли не треба писати заяву в ТЦК

00:05 Спробував вивезти ухилянта — як суд покарав водія вантажівки

21 січня 2025

23:59 Син легендарного Саленка прокоментував свій дебют за Динамо в ЛЄ

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати