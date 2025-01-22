Торт Анна — простий і бюджетний рецепт із ніжною текстурою

Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Анна" — це ідеальне поєднання простоти, ніжної текстури та доступних інгредієнтів. Цей в міру вологий десерт підкорить своїм смаком і стане вашим улюбленим рецептом для сімейних вечорів!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (для білого коржа):

яйця — 2 шт.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 18 г;

сметана — 220 г;

сода — 0,5 ч. л., погасити оцтом;

борошно — 200 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Для шоколадного коржа:

яйця — 2 шт.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 18 г;

сметана — 220 г;

сода — 0,5 ч. л., погасити оцтом;

борошно — 140 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

какао — 2-3 ст. л.

Для крема:

сметана — 900 мл;

цукрова пудра — за смаком;

згущувач для сметани — 2 упаковки.

Спосіб приготування

Для білого коржа збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати сметану, ретельно перемішати. Додати соду, погашену оцтом, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом із розпушувачем, замішати до однорідності міксером. Форму 30×20 см застелити пергаментом, вилити тісто.

Білий корж. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Охолодити корж, обрізати краї для крихти, розрізати на 2 частини.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для шоколадного коржа збити яйця з цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Додати сметану, ретельно перемішати. Додати соду, погашену оцтом, перемішати.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, какао і розпушувач, замішати до однорідності міксером. Форму 30×20 см застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати в духовці при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Охолодити корж, обрізати краї для крихти, розрізати на 2 частини.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити сметану з цукровою пудрою до пишності. Додати згущувач для сметани, збити до однорідності.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти коржі, чергуючи світлі й шоколадні, змащуючи кожен кремом. Змастити кремом верх і боки торта. Прикрасити торт крихтою від обрізків коржів. Поставити торт у холодильник на 6 годин або на ніч для просочення.

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