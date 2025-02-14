Нежный торт Анна — бюджетный рецепт с фото

Торт "Анна" — влажный, без пропитки, дешевый, но очень вкусный
Идеальный торт для домашнего чаепития, который поразит вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом! Торт "Анна" готовится без лишних сложностей, не требует пропитки и остается влажным и мягким даже на следующий день. Простой состав и доступные ингредиенты делают этот рецепт отличным вариантом для бюджетной выпечки, которая на вкус не хуже магазинных десертов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- масло — 100 мл;
- молоко — 80 мл;
- мука — 130 г;
- какао — 40 г;
- разрыхлитель — 10 г.
Для крема:
- сливки 33% — 300 мл;
- вареное сгущенное молоко — 250 г;
- шоколад — для украшения.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородности.
Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом, вылить тесто. Выпекать при 170 °C 40-45 минут. Дать бисквиту остыть, срезать верхушку для крошки, разрезать горизонтально на 3 части.
Взбить сливки до пышности. В отдельной миске взбить вареную сгущенку, соединить со сливками, взбить до однородности.
Перемазать все бисквитные коржи кремом, смазать бока. Посыпать торт крошкой.
Сверху украсить растопленным шоколадом, зубочисткой сделать узор. Отправить в холодильник на несколько часов перед подачей.
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