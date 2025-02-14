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Торт "Анна" — влажный, без пропитки, дешевый, но очень вкусный

14 февраля 2025 03:11
Марина Евтягина - Редактор
Нежный торт Анна — бюджетный рецепт с фото
Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Идеальный торт для домашнего чаепития, который поразит вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом! Торт "Анна" готовится без лишних сложностей, не требует пропитки и остается влажным и мягким даже на следующий день. Простой состав и доступные ингредиенты делают этот рецепт отличным вариантом для бюджетной выпечки, которая на вкус не хуже магазинных десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 150 г;
  • масло — 100 мл;
  • молоко — 80 мл;
  • мука — 130 г;
  • какао — 40 г;
  • разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

  • сливки 33% — 300 мл;
  • вареное сгущенное молоко — 250 г;
  • шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородности.

торт Анна — вологий без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом, вылить тесто. Выпекать при 170 °C 40-45 минут. Дать бисквиту остыть, срезать верхушку для крошки, разрезать горизонтально на 3 части.

рецепт торта Анна — вологий без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки до пышности. В отдельной миске взбить вареную сгущенку, соединить со сливками, взбить до однородности.

вологий торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать все бисквитные коржи кремом, смазать бока. Посыпать торт крошкой.

смачний торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху украсить растопленным шоколадом, зубочисткой сделать узор. Отправить в холодильник на несколько часов перед подачей.

простий вологий торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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