Нежный торт Анна — бюджетный рецепт с фото

Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Идеальный торт для домашнего чаепития, который поразит вас своей нежной текстурой и насыщенным вкусом! Торт "Анна" готовится без лишних сложностей, не требует пропитки и остается влажным и мягким даже на следующий день. Простой состав и доступные ингредиенты делают этот рецепт отличным вариантом для бюджетной выпечки, которая на вкус не хуже магазинных десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

масло — 100 мл;

молоко — 80 мл;

мука — 130 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

сливки 33% — 300 мл;

вареное сгущенное молоко — 250 г;

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, молоко, перемешать. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замесить тесто до однородности.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, смазать маслом, вылить тесто. Выпекать при 170 °C 40-45 минут. Дать бисквиту остыть, срезать верхушку для крошки, разрезать горизонтально на 3 части.

Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить сливки до пышности. В отдельной миске взбить вареную сгущенку, соединить со сливками, взбить до однородности.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать все бисквитные коржи кремом, смазать бока. Посыпать торт крошкой.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху украсить растопленным шоколадом, зубочисткой сделать узор. Отправить в холодильник на несколько часов перед подачей.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

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