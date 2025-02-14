Ніжний торт Анна — бюджетний рецепт з фото

Торт "Анна" — вологий, без просочення, дешевий, але дуже смачний
Ідеальний торт для домашнього чаювання, який вразить вас своєю ніжною текстурою та насиченим смаком! Торт "Анна" готується без зайвих складнощів, не потребує просочення та залишається вологим і м’яким навіть на наступний день. Простий склад і доступні інгредієнти роблять цей рецепт чудовим варіантом для бюджетної випічки, яка смакує не гірше за магазинні десерти.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 150 г;
- олія — 100 мл;
- молоко — 80 мл;
- борошно — 130 г;
- какао — 40 г;
- розпушувач — 10 г.
Для крему:
- вершки 33% — 300 мл;
- варене згущене молоко — 250 г;
- шоколад — для прикрашання.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі та цукром до пишної світлої маси. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замісити тісто до однорідності.
Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити олією, вилити тісто. Випікати при 170 °C 40-45 хвилин. Дати бісквіту охолонути, зрізати верхівку для крихти, розрізати горизонтально на 3 частини.
Збити вершки до пишності. В окремій мисці збити варене згущене молоко, з'єднати з вершками, збити до однорідності.
Перемазати всі бісквітні коржі кремом, змастити боки. Посипати торт крихтою.
Зверху прикрасити розтопленим шоколадом, зубочисткою зробити візерунок. Відправити в холодильник на кілька годин перед подачею.
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