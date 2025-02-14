Ніжний торт Анна — бюджетний рецепт з фото

Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua

Ідеальний торт для домашнього чаювання, який вразить вас своєю ніжною текстурою та насиченим смаком! Торт "Анна" готується без зайвих складнощів, не потребує просочення та залишається вологим і м’яким навіть на наступний день. Простий склад і доступні інгредієнти роблять цей рецепт чудовим варіантом для бюджетної випічки, яка смакує не гірше за магазинні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 150 г;

олія — 100 мл;

молоко — 80 мл;

борошно — 130 г;

какао — 40 г;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

вершки 33% — 300 мл;

варене згущене молоко — 250 г;

шоколад — для прикрашання.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та цукром до пишної світлої маси. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замісити тісто до однорідності.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити олією, вилити тісто. Випікати при 170 °C 40-45 хвилин. Дати бісквіту охолонути, зрізати верхівку для крихти, розрізати горизонтально на 3 частини.

Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки до пишності. В окремій мисці збити варене згущене молоко, з'єднати з вершками, збити до однорідності.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазати всі бісквітні коржі кремом, змастити боки. Посипати торт крихтою.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху прикрасити розтопленим шоколадом, зубочисткою зробити візерунок. Відправити в холодильник на кілька годин перед подачею.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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