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Торт "Анна" — вологий, без просочення, дешевий, але дуже смачний

14 лютого 2025 03:11
Марина Євтягіна - Редактор
Ніжний торт Анна — бюджетний рецепт з фото
Торт "Анна". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ідеальний торт для домашнього чаювання, який вразить вас своєю ніжною текстурою та насиченим смаком! Торт "Анна" готується без зайвих складнощів, не потребує просочення та залишається вологим і м’яким навіть на наступний день. Простий склад і доступні інгредієнти роблять цей рецепт чудовим варіантом для бюджетної випічки, яка смакує не гірше за магазинні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 150 г;
  • олія — 100 мл;
  • молоко — 80 мл;
  • борошно — 130 г;
  • какао — 40 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для крему:

  • вершки 33% — 300 мл;
  • варене згущене молоко — 250 г;
  • шоколад — для прикрашання.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та цукром до пишної світлої маси. Влити олію, молоко, перемішати. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замісити тісто до однорідності.

торт Анна — вологий без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити пергаментом, змастити олією, вилити тісто. Випікати при 170 °C 40-45 хвилин. Дати бісквіту охолонути, зрізати верхівку для крихти, розрізати горизонтально на 3 частини.

рецепт торта Анна — вологий без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збити вершки до пишності. В окремій мисці збити варене згущене молоко, з'єднати з вершками, збити до однорідності.

вологий торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазати всі бісквітні коржі кремом, змастити боки. Посипати торт крихтою.

смачний торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху прикрасити розтопленим шоколадом, зубочисткою зробити візерунок. Відправити в холодильник на кілька годин перед подачею.

простий вологий торт без пропитки, дешевий, але дуже смачний
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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