Торт Аврора за 15 минут — все отмеряется ложками, а выпекается в микроволновке

Торт "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Хочется домашнего торта, но нет времени на сложные рецепты? Торт "Аврора" — это идеальное решение! Минимум ингредиентов, простые пропорции (все меряется ложками) и всего 15 минут на приготовление. Выпекается в микроволновке, получается нежным, пышным и очень вкусным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 6 ст. л.;

крахмал (картофельный) — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

ванилин — 0,5 г;

какао — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

молоко — 10 ст. л.;

масло — 6 ст. л.

Для крема:

сметана (20%) — 250 мл;

сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, ванилин и какао, перемешать. В отдельной миске взбить яйца с сахаром венчиком.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить соль, молоко, хорошо перемешать. Ввести подготовленную сухую смесь, замесить тесто (консистенция чуть более жидкая, чем на оладьи). Влить растительное масло, снова перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для микроволновой печи (стеклянную или силиконовую) смазать растительным маслом. Вылить тесто, поставить в микроволновую печь. Готовить на мощности 750 Вт в течение 8-9 минут. Проверить готовность шпажкой. Достать из формы, остудить и разрезать на 2-3 коржа. К сметане добавить сахарную пудру, взбить венчиком до однородности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать коржи кремом с двух сторон, сложить один на один. Украсить по желанию (шоколадной стружкой, фруктами, орехами). Дать настояться 15-20 минут или подавать сразу.

Ранее мы писали о торте без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

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