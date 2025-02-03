Торт Аврора за 15 минут — все отмеряется ложками, а выпекается в микроволновке

Торт "Аврора" за 15 мин вместе с выпечкой — все отмеряем ложками
Хочется домашнего торта, но нет времени на сложные рецепты? Торт "Аврора" — это идеальное решение! Минимум ингредиентов, простые пропорции (все меряется ложками) и всего 15 минут на приготовление. Выпекается в микроволновке, получается нежным, пышным и очень вкусным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 6 ст. л.;
- крахмал (картофельный) — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- ванилин — 0,5 г;
- какао — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 10 ст. л.;
- масло — 6 ст. л.
Для крема:
- сметана (20%) — 250 мл;
- сахарная пудра — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, ванилин и какао, перемешать. В отдельной миске взбить яйца с сахаром венчиком.
Добавить соль, молоко, хорошо перемешать. Ввести подготовленную сухую смесь, замесить тесто (консистенция чуть более жидкая, чем на оладьи). Влить растительное масло, снова перемешать.
Форму для микроволновой печи (стеклянную или силиконовую) смазать растительным маслом. Вылить тесто, поставить в микроволновую печь. Готовить на мощности 750 Вт в течение 8-9 минут. Проверить готовность шпажкой. Достать из формы, остудить и разрезать на 2-3 коржа. К сметане добавить сахарную пудру, взбить венчиком до однородности.
Смазать коржи кремом с двух сторон, сложить один на один. Украсить по желанию (шоколадной стружкой, фруктами, орехами). Дать настояться 15-20 минут или подавать сразу.
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