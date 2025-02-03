Торт Аврора за 15 хвилин — все відміряється ложками, а випікається в мікрохвильовці

Торт "Аврора" за 15 хв разом з випічкою — все відміряємо ложками
Хочеться домашнього торта, але немає часу на складні рецепти? Торт "Аврора" — це ідеальне рішення! Мінімум інгредієнтів, прості пропорції (все міряється ложками) і всього 15 хвилин на приготування. Випікається в мікрохвильовці, виходить ніжним, пухким і дуже смачним.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 6 ст. л.;
- крохмаль (картопляний) — 2 ст. л.;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- ванілін — 0,5 г;
- какао — 2 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 4 ст. л.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- молоко — 10 ст. л.;
- олія — 6 ст. л.
Для крему:
- сметана (20%) — 250 мл;
- цукрова пудра — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування
Просіяти борошно, крохмаль, розпушувач, ванілін і какао, перемішати. В окремій мисці збити яйця з цукром вінчиком.
Додати сіль, молоко, добре перемішати. Ввести підготовлену суху суміш, замісити тісто (консистенція трохи рідша, ніж на оладки). Влити олію, знову перемішати.
Форму для мікрохвильової печі (скляну або силіконову) змастити олією. Вилити тісто, поставити в мікрохвильову піч. Готувати на потужності 750 Вт протягом 8-9 хвилин. Перевірити готовність шпажкою. Дістати з форми, остудити та розрізати на 2-3 коржі. До сметани додати цукрову пудру, збити вінчиком до однорідності.
Змастити коржі кремом із двох боків, скласти одне на одного. Прикрасити за бажанням (шоколадною стружкою, фруктами, горіхами). Дати настоятися 15-20 хвилин або подавати одразу.
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