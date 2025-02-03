Торт Аврора за 15 хвилин — все відміряється ложками, а випікається в мікрохвильовці

Торт "Аврора". Фото: gospodynka.com.ua

Хочеться домашнього торта, але немає часу на складні рецепти? Торт "Аврора" — це ідеальне рішення! Мінімум інгредієнтів, прості пропорції (все міряється ложками) і всього 15 хвилин на приготування. Випікається в мікрохвильовці, виходить ніжним, пухким і дуже смачним.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 6 ст. л.;

крохмаль (картопляний) — 2 ст. л.;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванілін — 0,5 г;

какао — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 4 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

молоко — 10 ст. л.;

олія — 6 ст. л.

Для крему:

сметана (20%) — 250 мл;

цукрова пудра — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно, крохмаль, розпушувач, ванілін і какао, перемішати. В окремій мисці збити яйця з цукром вінчиком.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сіль, молоко, добре перемішати. Ввести підготовлену суху суміш, замісити тісто (консистенція трохи рідша, ніж на оладки). Влити олію, знову перемішати.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для мікрохвильової печі (скляну або силіконову) змастити олією. Вилити тісто, поставити в мікрохвильову піч. Готувати на потужності 750 Вт протягом 8-9 хвилин. Перевірити готовність шпажкою. Дістати з форми, остудити та розрізати на 2-3 коржі. До сметани додати цукрову пудру, збити вінчиком до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити коржі кремом із двох боків, скласти одне на одного. Прикрасити за бажанням (шоколадною стружкою, фруктами, горіхами). Дати настоятися 15-20 хвилин або подавати одразу.

Раніше ми писали про торт без випікання — лише три складники та багато шоколадного крему.

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