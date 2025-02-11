Торт Баланс — нежный крем, шоколад и бананы в идеальной гармонии

Торт "Баланс", который покоряет мужчин — золото, а не рецепт
Этот торт — настоящее произведение искусства, которое не оставляет равнодушными никого! Шоколадный бисквит, нежный сливочный крем и сочные бананы создают идеальный баланс вкуса и текстур. Его легко приготовить без сложных техник, а результат впечатляет! Такой десерт станет идеальным выбором для праздничного стола или романтического ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- мука — 80 г;
- какао — 20 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- молоко — 30 мл;
- растительное масло — 30 г.
Для крема:
- желатин — 20 г + 60 мл холодной воды;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 200 г;
- крахмал — 20 г;
- сметана — 550 г;
- масло сливочное — 50 г.
Дополнительно:
- бананы — 800 г;
- шоколад — 40 г.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать лопаткой до однородности. Влить молоко и масло, перемешать.
Форму для выпекания (22-24 см) смазать маслом, посыпать мукой. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут. Готовность проверить деревянной палочкой, она должна выходить без остатков сырого теста. Охладить корж, разрезать горизонтально на 2 части.
Желатин смешать с холодной водой, оставить набухать. В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом, добавить сметану, перемешать. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить набухший желатин, перемешать.
Добавить сливочное масло, довести до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт, оставить охлаждаться.
Собрать торт в разъемном кольце: первый корж смазать кремом, выложить бананы. Второй корж измельчить и смешать с кремом, выложить в форму, разровнять.
Посыпать тертым шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов. Подавать нарезанным кусочками с чаем или кофе.
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