Торт Баланс — нежный крем, шоколад и бананы в идеальной гармонии

Торт "Баланс". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт — настоящее произведение искусства, которое не оставляет равнодушными никого! Шоколадный бисквит, нежный сливочный крем и сочные бананы создают идеальный баланс вкуса и текстур. Его легко приготовить без сложных техник, а результат впечатляет! Такой десерт станет идеальным выбором для праздничного стола или романтического ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

мука — 80 г;

какао — 20 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молоко — 30 мл;

растительное масло — 30 г.

Для крема:

желатин — 20 г + 60 мл холодной воды;

яйца — 2 шт.;

сахар — 200 г;

крахмал — 20 г;

сметана — 550 г;

масло сливочное — 50 г.

Дополнительно:

бананы — 800 г;

шоколад — 40 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать лопаткой до однородности. Влить молоко и масло, перемешать.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания (22-24 см) смазать маслом, посыпать мукой. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут. Готовность проверить деревянной палочкой, она должна выходить без остатков сырого теста. Охладить корж, разрезать горизонтально на 2 части.

Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин смешать с холодной водой, оставить набухать. В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом, добавить сметану, перемешать. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить набухший желатин, перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сливочное масло, довести до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт, оставить охлаждаться.

Бананы и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в разъемном кольце: первый корж смазать кремом, выложить бананы. Второй корж измельчить и смешать с кремом, выложить в форму, разровнять.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертым шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов. Подавать нарезанным кусочками с чаем или кофе.

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