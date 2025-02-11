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Торт "Баланс", который покоряет мужчин — золото, а не рецепт

11 февраля 2025 03:03
Марина Евтягина - Редактор
Торт Баланс — нежный крем, шоколад и бананы в идеальной гармонии
Торт "Баланс". Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот торт — настоящее произведение искусства, которое не оставляет равнодушными никого! Шоколадный бисквит, нежный сливочный крем и сочные бананы создают идеальный баланс вкуса и текстур. Его легко приготовить без сложных техник, а результат впечатляет! Такой десерт станет идеальным выбором для праздничного стола или романтического ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • мука — 80 г;
  • какао — 20 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • молоко — 30 мл;
  • растительное масло — 30 г.

Для крема:

  • желатин — 20 г + 60 мл холодной воды;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • крахмал — 20 г;
  • сметана — 550 г;
  • масло сливочное — 50 г.

Дополнительно:

  • бананы — 800 г;
  • шоколад — 40 г.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до пышной и светлой массы. Просеять муку, какао и разрыхлитель, замешать лопаткой до однородности. Влить молоко и масло, перемешать.

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Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания (22-24 см) смазать маслом, посыпать мукой. Вылить тесто в форму. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20-25 минут. Готовность проверить деревянной палочкой, она должна выходить без остатков сырого теста. Охладить корж, разрезать горизонтально на 2 части.

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Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин смешать с холодной водой, оставить набухать. В кастрюле с толстым дном смешать яйца с сахаром и крахмалом, добавить сметану, перемешать. Поставить на огонь и варить, постоянно помешивая, до загустения. Снять с огня, добавить набухший желатин, перемешать.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сливочное масло, довести до однородности. Переложить в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт, оставить охлаждаться.

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Бананы и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Собрать торт в разъемном кольце: первый корж смазать кремом, выложить бананы. Второй корж измельчить и смешать с кремом, выложить в форму, разровнять.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать тертым шоколадом. Поставить в холодильник на несколько часов. Подавать нарезанным кусочками с чаем или кофе.

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