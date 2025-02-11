Торт Баланс — ніжний крем, шоколад і банани в ідеальній гармонії

Торт "Баланс", який підкорює чоловіків — золото, а не рецепт
Цей торт — справжній витвір мистецтва, який не залишає байдужим нікого! Шоколадний бісквіт, ніжний вершковий крем та соковиті банани створюють ідеальний баланс смаку та текстур. Його легко приготувати без складних технік, а результат вражає! Такий десерт стане ідеальним вибором для святкового столу або романтичної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- борошно — 80 г;
- какао — 20 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- молоко — 30 мл;
- олія — 30 г.
Для крема:
- желатин — 20 г + 60 мл холодної води;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 200 г;
- крохмаль — 20 г;
- сметана — 550 г;
- масло вершкове — 50 г.
Додатково:
- банани — 800 г;
- шоколад — 40 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі та цукром до пишної та світлої маси. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замішати лопаткою до однорідності. Влити молоко й олію, перемішати.
Форму для випікання (22-24 см) змастити маслом, посипати борошном. Вилити тісто у форму. Випікати за температури 180 °C приблизно 20-25 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною паличкою, вона має виходити без залишків сирого тіста. Охолодити корж, розрізати горизонтально на 2 частини.
Желатин змішати з холодною водою, залишити набухати. У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і крохмалем, додати сметану, перемішати. Поставити на вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з вогню, додати набухлий желатин, перемішати.
Додати вершкове масло, довести до однорідності. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт, залишити охолоджуватись.
Зібрати торт у роз’ємному кільці: перший корж змастити кремом, викласти банани. Другий корж подрібнити й змішати з кремом, викласти у форму, розрівняти.
Посипати тертим шоколадом. Поставити в холодильник на кілька годин. Подавати нарізаним шматочками з чаєм або кавою.
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