Торт Баланс — ніжний крем, шоколад і банани в ідеальній гармонії

Торт "Баланс". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт — справжній витвір мистецтва, який не залишає байдужим нікого! Шоколадний бісквіт, ніжний вершковий крем та соковиті банани створюють ідеальний баланс смаку та текстур. Його легко приготувати без складних технік, а результат вражає! Такий десерт стане ідеальним вибором для святкового столу або романтичної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

борошно — 80 г;

какао — 20 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

молоко — 30 мл;

олія — 30 г.

Для крема:

желатин — 20 г + 60 мл холодної води;

яйця — 2 шт.;

цукор — 200 г;

крохмаль — 20 г;

сметана — 550 г;

масло вершкове — 50 г.

Додатково:

банани — 800 г;

шоколад — 40 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі та цукром до пишної та світлої маси. Просіяти борошно, какао та розпушувач, замішати лопаткою до однорідності. Влити молоко й олію, перемішати.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання (22-24 см) змастити маслом, посипати борошном. Вилити тісто у форму. Випікати за температури 180 °C приблизно 20-25 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною паличкою, вона має виходити без залишків сирого тіста. Охолодити корж, розрізати горизонтально на 2 частини.

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Желатин змішати з холодною водою, залишити набухати. У каструлі з товстим дном змішати яйця з цукром і крохмалем, додати сметану, перемішати. Поставити на вогонь і варити, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з вогню, додати набухлий желатин, перемішати.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Додати вершкове масло, довести до однорідності. Перекласти у миску, накрити харчовою плівкою в контакт, залишити охолоджуватись.

Банани та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Зібрати торт у роз’ємному кільці: перший корж змастити кремом, викласти банани. Другий корж подрібнити й змішати з кремом, викласти у форму, розрівняти.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати тертим шоколадом. Поставити в холодильник на кілька годин. Подавати нарізаним шматочками з чаєм або кавою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за Тирамісу та смачніший за Медовик.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випічки.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хв — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.