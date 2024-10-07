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Торт без духовки за 10 минут — когда нет времени и желания готовить

7 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт без выпечки за 10 минут – быстрый пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вам хочется чего-нибудь сладкого, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты, этот торт без выпечки — именно то, что нужно! Легкий в приготовлении и вкусный, станет идеальным решением для быстрого десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • молоко 6 ст. л;
  • соль;;
  • сахар 6 ст. л;
  • мука 5 ст. л;
  • какао-порошок 1-2 ст. л;
  • масло 2 ст. л;
  • сода 0,5 ч. л.

Способ приготовления

В миску разбить 2 яйца, добавить щепотку соли и взбить венчиком. Влить 6 ст. л. молока, добавить 6 ст. л. сахара и перемешать.

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Яйца и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 5 ст. л. муки с горкой, 1-2 ст. л. какао (по желанию можно добавить больше, но тогда нужно добавить немного больше молока). Все тщательно перемешайте до однородности.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить 2 ст. л. растительного масла. Добавить 0,5 ч. л. соды и потушить ее уксусом. Снова все перемешать. Вылить смесь в форму (для высокого бисквита лучше принять форму диаметром 16-18 см или можно использовать прямоугольную силиконовую форму).

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Шоколадный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в микроволновку на 5 минут. После завершения дать бисквиту немного постоять в микроволновке, а затем вытащить и оставить остывать.

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Крем и бананы. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать банан (или использовать консервированные ананасы, персики, орехи, шоколад) кружочками. Смешать 500 г сметаны (25% жирности) из 2 ст. л. сахара (количество можно регулировать по вкусу). Перемешать до однородной массы.

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Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит разрезать на 3 части, он должен быть мягким и воздушным. На блюдо выложить первый лепешок, смазать его кремом, сверху выложить кружочки банана. Накрыть вторым лепешком и повторить слои до конца. Верх торта посыпать какао и украсить банановыми кружочками. Поставить торт в холодильник на несколько часов для пропитки.

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Обратите внимание на торт за 15 минут только из 5 ингредиентов — без выпекания, быстро, бюджетно и вкусно.

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