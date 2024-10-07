Торт без выпечки за 10 минут – быстрый пошаговый рецепт

Торт без духовки за 10 минут — когда нет времени и желания готовить
Если вам хочется чего-нибудь сладкого, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты, этот торт без выпечки — именно то, что нужно! Легкий в приготовлении и вкусный, станет идеальным решением для быстрого десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- молоко 6 ст. л;
- соль;;
- сахар 6 ст. л;
- мука 5 ст. л;
- какао-порошок 1-2 ст. л;
- масло 2 ст. л;
- сода 0,5 ч. л.
Способ приготовления
В миску разбить 2 яйца, добавить щепотку соли и взбить венчиком. Влить 6 ст. л. молока, добавить 6 ст. л. сахара и перемешать.
Добавить 5 ст. л. муки с горкой, 1-2 ст. л. какао (по желанию можно добавить больше, но тогда нужно добавить немного больше молока). Все тщательно перемешайте до однородности.
Добавить 2 ст. л. растительного масла. Добавить 0,5 ч. л. соды и потушить ее уксусом. Снова все перемешать. Вылить смесь в форму (для высокого бисквита лучше принять форму диаметром 16-18 см или можно использовать прямоугольную силиконовую форму).
Поставить в микроволновку на 5 минут. После завершения дать бисквиту немного постоять в микроволновке, а затем вытащить и оставить остывать.
Нарезать банан (или использовать консервированные ананасы, персики, орехи, шоколад) кружочками. Смешать 500 г сметаны (25% жирности) из 2 ст. л. сахара (количество можно регулировать по вкусу). Перемешать до однородной массы.
Бисквит разрезать на 3 части, он должен быть мягким и воздушным. На блюдо выложить первый лепешок, смазать его кремом, сверху выложить кружочки банана. Накрыть вторым лепешком и повторить слои до конца. Верх торта посыпать какао и украсить банановыми кружочками. Поставить торт в холодильник на несколько часов для пропитки.
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