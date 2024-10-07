Торт без випічки за 10 хвилин — швидкий покроковий рецепт

Торт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо вам хочеться чогось солодкого, але немає ні часу, ні бажання довго стояти біля плити, цей торт без випічки — саме те, що треба! Легкий у приготуванні та смачний, він стане ідеальним рішенням для швидкого десерту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт;

молоко 6 ст. л;

сіль;;

цукор 6 ст. л;

борошно 5 ст. л;

какао-порошок 1-2 ст. л;

олія 2 ст. л;

сода 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

У миску розбити 2 яйця, додати щіпку солі та збити вінчиком. Влити 6 ст. л. молока, додати 6 ст. л. цукру та перемішати.

Яйця та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 5 ст. л. борошна з гіркою, 1-2 ст. л. какао (за бажанням можна додати більше, але тоді потрібно додати трохи більше молока). Все ретельно перемішати до однорідності.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Додати 2 ст. л. олії. Додати 0,5 ч. л. соди та погасити її оцтом. Знову все перемішати. Вилити суміш у форму (для високого бісквіта краще взяти форму діаметром 16-18 см, або можна використовувати прямокутну силіконову форму).

Шоколадний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Після завершення дати бісквіту трохи постояти в мікрохвильовій печі, а потім витягнути та залишити остигати.

Крем та банани. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати банан (або використовувати консервовані ананаси, персики, горіхи, шоколад) кружечками. Змішати 500 г сметани (25% жирності) з 2 ст. л. цукру (кількість можна регулювати за смаком). Перемішати до однорідної маси.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт розрізати на 3 частини, він має бути м'яким та повітряним. На блюдо викласти перший корж, змастити його кремом, зверху викласти кружечки банана. Накрити другим коржем і повторити шари до кінця. Верх торта посипати какао та прикрасити кружечками банана. Поставити торт у холодильник на кілька годин для просочування.

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