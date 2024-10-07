Торт без випічки за 10 хвилин — швидкий покроковий рецепт

Торт без духовки за 10 хвилин — коли немає часу і бажання готувати
Якщо вам хочеться чогось солодкого, але немає ні часу, ні бажання довго стояти біля плити, цей торт без випічки — саме те, що треба! Легкий у приготуванні та смачний, він стане ідеальним рішенням для швидкого десерту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- молоко 6 ст. л;
- сіль;;
- цукор 6 ст. л;
- борошно 5 ст. л;
- какао-порошок 1-2 ст. л;
- олія 2 ст. л;
- сода 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
У миску розбити 2 яйця, додати щіпку солі та збити вінчиком. Влити 6 ст. л. молока, додати 6 ст. л. цукру та перемішати.
Додати 5 ст. л. борошна з гіркою, 1-2 ст. л. какао (за бажанням можна додати більше, але тоді потрібно додати трохи більше молока). Все ретельно перемішати до однорідності.
Додати 2 ст. л. олії. Додати 0,5 ч. л. соди та погасити її оцтом. Знову все перемішати. Вилити суміш у форму (для високого бісквіта краще взяти форму діаметром 16-18 см, або можна використовувати прямокутну силіконову форму).
Поставити в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Після завершення дати бісквіту трохи постояти в мікрохвильовій печі, а потім витягнути та залишити остигати.
Нарізати банан (або використовувати консервовані ананаси, персики, горіхи, шоколад) кружечками. Змішати 500 г сметани (25% жирності) з 2 ст. л. цукру (кількість можна регулювати за смаком). Перемішати до однорідної маси.
Бісквіт розрізати на 3 частини, він має бути м'яким та повітряним. На блюдо викласти перший корж, змастити його кремом, зверху викласти кружечки банана. Накрити другим коржем і повторити шари до кінця. Верх торта посипати какао та прикрасити кружечками банана. Поставити торт у холодильник на кілька годин для просочування.
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