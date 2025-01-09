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Торт без сахара, без яиц, без муки, но такой вкусный

9 января 2025 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Торт без сахара, без яиц, без пшеничной муки — вкусный десерт для здорового питания
Торт без сахара. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Если вы ищете полезный десерт без сахара, яиц и пшеничной муки, этот торт станет вашим любимым выбором. С его помощью можно насладиться вкусным и легким десертом, не нарушая принципы здорового питания. Простой рецепт, подходящий для тех, кто следит за своей фигурой или имеет пищевые ограничения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • миндальная мука — 70 г;
  • кокосовая мука — 30 г;
  • стевия — 1/2 ч. л.;
  • соль — 1 щепотка;
  • кокосовое масло — 50 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для творожного слоя:

  • маскарпоне — 250 г;
  • лимон (сок) — 1/2 шт.;
  • стевия — 2 ч. л.;
  • молоко — 250 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • вода (для желатина) — 120 мл.

Способ приготовления

Приготовить основу. В миску отправить миндальную и кокосовую муку, соль и подсластитель. Перемешать. Добавить в сухие ингредиенты растопленное кокосовое и сливочное масло. Перемешать.

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Миндальная мука. Фото: smachnenke.com.ua

Получившуюся массу равномерно распределить по дну формы диаметром 16 сантиметров. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут. Готовить творожный слой. Желатин залить водой и дать набухнуть.

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Основание для торта. Фото: smachnenke.com.ua

В миску отправить маскарпоне, молоко, лимонный сок и подсластитель. Перебить погружным блендером до однородности.

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Масса для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В получившуюся массу добавить разбавленный желатин и все еще раз перебить погружным блендером.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить массу на охлажденное основание и отправить в холодильник минимум на 2 часа. Бортики формы желательно предварительно затянуть ацетатной пленкой.

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