Торт без сахара, без яиц, без пшеничной муки — вкусный десерт для здорового питания

Торт без сахара. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете полезный десерт без сахара, яиц и пшеничной муки, этот торт станет вашим любимым выбором. С его помощью можно насладиться вкусным и легким десертом, не нарушая принципы здорового питания. Простой рецепт, подходящий для тех, кто следит за своей фигурой или имеет пищевые ограничения.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

миндальная мука — 70 г;

кокосовая мука — 30 г;

стевия — 1/2 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

кокосовое масло — 50 г;

сливочное масло — 20 г.

Для творожного слоя:

маскарпоне — 250 г;

лимон (сок) — 1/2 шт.;

стевия — 2 ч. л.;

молоко — 250 мл.;

желатин — 20 г;

вода (для желатина) — 120 мл.

Способ приготовления

Приготовить основу. В миску отправить миндальную и кокосовую муку, соль и подсластитель. Перемешать. Добавить в сухие ингредиенты растопленное кокосовое и сливочное масло. Перемешать.

Миндальная мука. Фото: smachnenke.com.ua

Получившуюся массу равномерно распределить по дну формы диаметром 16 сантиметров. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут. Готовить творожный слой. Желатин залить водой и дать набухнуть.

Основание для торта. Фото: smachnenke.com.ua

В миску отправить маскарпоне, молоко, лимонный сок и подсластитель. Перебить погружным блендером до однородности.

Масса для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

В получившуюся массу добавить разбавленный желатин и все еще раз перебить погружным блендером.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить массу на охлажденное основание и отправить в холодильник минимум на 2 часа. Бортики формы желательно предварительно затянуть ацетатной пленкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпекания — всего три составляющие и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Обратите внимание на готовящийся без грамма муки бюджетный рецепт шоколадного торта — только из четырех ингредиентов.