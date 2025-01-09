Торт без сахара, без яиц, без пшеничной муки — вкусный десерт для здорового питания

Торт без сахара, без яиц, без муки, но такой вкусный
Если вы ищете полезный десерт без сахара, яиц и пшеничной муки, этот торт станет вашим любимым выбором. С его помощью можно насладиться вкусным и легким десертом, не нарушая принципы здорового питания. Простой рецепт, подходящий для тех, кто следит за своей фигурой или имеет пищевые ограничения.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- миндальная мука — 70 г;
- кокосовая мука — 30 г;
- стевия — 1/2 ч. л.;
- соль — 1 щепотка;
- кокосовое масло — 50 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для творожного слоя:
- маскарпоне — 250 г;
- лимон (сок) — 1/2 шт.;
- стевия — 2 ч. л.;
- молоко — 250 мл.;
- желатин — 20 г;
- вода (для желатина) — 120 мл.
Способ приготовления
Приготовить основу. В миску отправить миндальную и кокосовую муку, соль и подсластитель. Перемешать. Добавить в сухие ингредиенты растопленное кокосовое и сливочное масло. Перемешать.
Получившуюся массу равномерно распределить по дну формы диаметром 16 сантиметров. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 20 минут. Готовить творожный слой. Желатин залить водой и дать набухнуть.
В миску отправить маскарпоне, молоко, лимонный сок и подсластитель. Перебить погружным блендером до однородности.
В получившуюся массу добавить разбавленный желатин и все еще раз перебить погружным блендером.
Вылить массу на охлажденное основание и отправить в холодильник минимум на 2 часа. Бортики формы желательно предварительно затянуть ацетатной пленкой.
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