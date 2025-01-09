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Торт без цукру, без яєць, без борошна, але такий смачний

9 січня 2025 03:14
Марина Євтягіна - Редактор
Торт без цукру, без яєць, без пшеничного борошна — смачний десерт для здорового харчування
Торт без цукру. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Якщо ви шукаєте корисний десерт без цукру, яєць і пшеничного борошна, цей торт стане вашим улюбленим вибором. З його допомогою можна насолодитися смачним і легким десертом, не порушуючи принципи здорового харчування. Простий рецепт, який підходить для тих, хто слідкує за своєю фігурою або має харчові обмеження.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • мигдальне борошно — 70 г;
  • кокосове борошно — 30 г;
  • стевія — 1/2 ч. л.;
  • сіль — 1 дрібка;
  • кокосова олія — ​​50 г;
  • вершкове масло — 20 г. 

Для сирного шару:

  • маскарпоне — 250 г;
  • лимон (сік) — 1/2 шт.;
  • стевія — 2 ч. л.;
  • молоко — 250 мл.;
  • желатин — 20 г;
  • вода (для желатину) — 120 мл.

Спосіб приготування 

Готувати основу. У миску відправити мигдальне і кокосове борошно, сіль і підсолоджувач. Перемішати. Додати в сухі інгредієнти розтоплене кокосове та вершкове масло. Перемішати.

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Мигдальне борошно. Фото: smachnenke.com.ua

Масу, що вийшла, рівномірно розподілити по дну форми діаметром 16 сантиметрів. Відправити у розігріту до 180 ºС духовку на 20 хвилин. Готувати сирний шар. Желатин залити водою і дати набухнути.

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Основа для торта. Фото: smachnenke.com.ua

У миску відправити маскарпоне, молоко, лимонний сік та підсолоджувач. Перебити занурювальним блендером до однорідності.

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Маса для десерта. Фото: smachnenke.com.ua

У масу, що вийшла, додати розведений желатин і все ще раз перебити занурювальним блендером.

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Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Вилити масу на охолоджену основу і відправити в холодильник мінімум на 2 години. Бортики форми бажано попередньо затягнути ацетатною плівкою.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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