Торт без выпечки за 20 мин — легкий рецепт из сухарей с изюмом

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите быстрый и вкусный десерт без лишних хлопот? Приготовьте торт без выпечки всего за 20 минут! Легкий рецепт из сухарей и изюма без использования яиц — прекрасное решение для тех, кто ценит время и наслаждается сладким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

сухари с изюмом — 300 г;

шоколад черный — 1 плитка (90 г);

сливочное масло растопленное — 100 г.

Для крема:

молоко холодное — 500 мл.;

сахар — 120 г;

ванильный сахар — 10 г;

манная крупа — 80 г;

сливочное масло размягченное — 180 г.

Способ приготовления

Для теста смешать в кастрюле с толстым дном холодное молоко, сахар, ванильный сахар и манку. Проварить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения массы.

Молоко и манка. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить шоколад, смешать с растопленным сливочным маслом. Сухари с изюмом измельчить в мелкую крошку, смешать с шоколадной массой до однородности.

Шоколад и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородности миксером.

Измельченные сухари. Фото: gospodynka.com.ua

В форме диаметром 18 см собрать торт, чередуя слои теста из крошки и крема.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в холодильник на несколько часов.

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

Также рекомендуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Еще мы писали о десертах на праздничный стол в год Змеи 2025, чтобы привлечь богатство.

Также мы рассказывали о гениальном десерте без выпечки через 8 минут — без яиц и муки.

Обратите внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — только из 4-х ингредиентов.