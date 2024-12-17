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Торт без выпечки без яиц за 20 мин — понадобится 300 г сухарей

17 декабря 2024 03:14
Марина Евтягина - Редактор
Торт без выпечки за 20 мин — легкий рецепт из сухарей с изюмом
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите быстрый и вкусный десерт без лишних хлопот? Приготовьте торт без выпечки всего за 20 минут! Легкий рецепт из сухарей и изюма без использования яиц — прекрасное решение для тех, кто ценит время и наслаждается сладким.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сухари с изюмом — 300 г;
  • шоколад черный — 1 плитка (90 г);
  • сливочное масло растопленное — 100 г.

Для крема:

  • молоко холодное — 500 мл.;
  • сахар — 120 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • манная крупа — 80 г;
  • сливочное масло размягченное — 180 г.

Способ приготовления

Для теста смешать в кастрюле с толстым дном холодное молоко, сахар, ванильный сахар и манку. Проварить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения массы.

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Молоко и манка. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить шоколад, смешать с растопленным сливочным маслом. Сухари с изюмом измельчить в мелкую крошку, смешать с шоколадной массой до однородности.

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Шоколад и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородности миксером.

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Измельченные сухари. Фото: gospodynka.com.ua

В форме диаметром 18 см собрать торт, чередуя слои теста из крошки и крема.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в холодильник на несколько часов.

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Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

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