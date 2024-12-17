Торт без выпечки за 20 мин — легкий рецепт из сухарей с изюмом

Торт без выпечки без яиц за 20 мин — понадобится 300 г сухарей
Хотите быстрый и вкусный десерт без лишних хлопот? Приготовьте торт без выпечки всего за 20 минут! Легкий рецепт из сухарей и изюма без использования яиц — прекрасное решение для тех, кто ценит время и наслаждается сладким.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сухари с изюмом — 300 г;
- шоколад черный — 1 плитка (90 г);
- сливочное масло растопленное — 100 г.
Для крема:
- молоко холодное — 500 мл.;
- сахар — 120 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- манная крупа — 80 г;
- сливочное масло размягченное — 180 г.
Способ приготовления
Для теста смешать в кастрюле с толстым дном холодное молоко, сахар, ванильный сахар и манку. Проварить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения массы.
Растопить шоколад, смешать с растопленным сливочным маслом. Сухари с изюмом измельчить в мелкую крошку, смешать с шоколадной массой до однородности.
Для крема взбить мягкое сливочное масло миксером до пышности, добавить охлажденную заварную массу и взбить до однородности миксером.
В форме диаметром 18 см собрать торт, чередуя слои теста из крошки и крема.
Поставить в холодильник на несколько часов.
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